۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۹

انتقال هوایی یک بیمار بدحال از الموت به قزوین

قزوین- اورژانس هوایی جان بیمار بدحال الموتی را نجات داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس در ساعت ۱۵:۱۶ روز ۱۹ مهر، گزارش کاهش سطح هوشیاری یک خانم سالمند از روستای حسن‌آباد، از توابع بخش دریافت شد.

بلافاصله تیم اورژانس از پایگاه رجایی‌دشت به محل اعزام و با توجه به وضعیت بیمار و موقعیت جغرافیایی منطقه، پس از اقدام به ارزیابی‌های لازم توسط کارشناسان اورژانس و با هماهنگی‌های سریع انجام‌شده، بالگرد اورژانس هوایی استان به منطقه اعزام شد.

تیم اورژانس هوایی و کادر پروازی هوانیروز، در پد بالگرد رجایی‌دشت فرود آمده و بیمار را به شهر قزوین جهت دریافت خدمات درمانی منتقل کرد.

