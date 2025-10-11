به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: برای اولین بار، چهرهها در غزه پس از ۲ سال ویرانی و وحشیگری لبخند میزنند. اسرائیل باید به توافقی که امضا کرده پایبند باشد و سیاستهای تهاجمی خود را متوقف کند.
رئیس جمهور ترکیه در این خصوص ادامه داد: نباید هیچ مانعی برای ورود کمکهای بشردوستانه به نوار غزه وجود داشته باشد. راه حل (موسوم به) دو دولتی کلید صلح پایدار در منطقه ماست و ما به دفاع از صلح عادلانه ادامه خواهیم داد. ما با تمام توان در کنار مردم فلسطین خواهیم ایستاد، زیرا آنها از بیعدالتی های عظیمی رنج بردهاند.
«رجب طیب اردوغان» در ادامه اضافه کرد: ما از تمام تلاشها برای توقف قتل عامها و نسل کشیهایی که ۲ سال است در غزه ادامه دارد، حمایت کاملی میکنیم.
