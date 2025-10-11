به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی بنایی بعداز ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری همایش ملی آینده‌پژوهی و علوم انسانی اظهار کرد: این همایش با هدف ایجاد پیوند میان علم و دین و ترویج نگاه اسلامی به پیشرفت علمی کشور در قم، پایگاه علمی و فکری جهان اسلام برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی دانشگاه طلوع مهر، توسعه و تعمیق مباحث علمی در کنار آموزه‌های دینی است، افزود: ما در این دانشگاه تلاش کرده‌ایم تا علم و دین را در قالب زبانی مشترک به جامعه ارائه دهیم و این نگاه را در فضای علمی کشور نهادینه کنیم.

رئیس دانشگاه طلوع مهر خاطرنشان کرد: آینده‌پژوهی از موضوعات راهبردی و مورد توجه این دانشگاه طی سال‌های اخیر بوده است و اساتید و محققان بسیاری در این حوزه فعالیت‌های علمی و پژوهشی ارزشمندی داشته‌اند.

وی گفت: دستاورد بخشی از این تلاش‌ها در جریان برگزاری همایش ملی آینده‌پژوهی و علوم انسانی برای جامعه علمی کشور به نمایش درخواهد آمد.

حجت‌الاسلام بنایی با تأکید بر اینکه جدایی میان دین و علم در نگاه اسلامی معنا ندارد، گفت: دشمنان تلاش دارند تا ایمان و دانش را در تقابل با یکدیگر جلوه دهند، اما تجربه علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی نشان داده است که علم و دین می‌توانند در کنار هم مسیر تعالی جامعه را هموار کنند.

وی همچنین با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان افزود: مردم ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر با آگاهی و هوشمندی خود نقشه‌های خطرناک دشمن را خنثی کردند و این ایستادگی ریشه در دانش، ایمان و استقلال علمی کشور دارد و همان‌گونه که در حوزه فناوری هسته‌ای توانسته‌ایم به دانش بومی دست یابیم و این دستاورد از ملت ایران جداشدنی نیست.

در ادامه این نشست، سیف‌الله فضل‌اللهی قمشی، معاون پژوهشی دانشگاه طلوع مهر نیز با تشریح جزئیات برگزاری همایش، گفت: این همایش در ۱۱ محور کلان علمی و پژوهشی برگزار می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به آینده‌پژوهی و روش‌های پژوهشی در علوم انسانی، روان‌شناسی و علوم تربیتی، جامعه‌شناسی و ارتباطات، اقتصاد آینده و توسعه پایدار، مدیریت و کارآفرینی، و نیز نقش آینده‌پژوهی در فناوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی اشاره کرد.

وی افزود: محورهای دیگری همچون مطالعات حقوقی، پژوهش‌های زبانی، آینده‌پژوهی در علوم ورزشی، حسابداری و علوم مالی و محور ویژه قرآن و آینده‌پژوهی نیز در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فضل‌اللهی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در این رویداد علمی، بیش از ۳۳۰ مقاله پژوهشی فاخر از سوی اساتید و پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف کشور ارائه شود. آثار برگزیده پس از داوری علمی، علاوه بر انتشار در نشریات معتبر، در قالب مجموعه مقالات و کتاب‌های تخصصی نیز منتشر خواهد شد.

معاون پژوهشی دانشگاه طلوع مهر با بیان اینکه این دانشگاه همواره در تلاش است پژوهش‌های علمی را با نیازهای واقعی جامعه پیوند دهد، اظهار کرد: یکی از رویکردهای ما در برگزاری این همایش، تمرکز بر حل مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور با استفاده از ظرفیت علوم انسانی و آینده‌پژوهی است.

وی در پایان تأکید کرد: همایش ملی آینده‌پژوهی و علوم انسانی در اردیبهشت‌ماه سال آینده در قم برگزار می‌شود و دبیرخانه آن از همه اساتید، پژوهشگران و علاقه‌مندان دعوت می‌کند تا با ارائه آثار علمی خود، در مسیر توسعه علم و تعالی فرهنگی کشور سهیم باشند.