تأکید فرماندار دشتی بر آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات شوراها

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در نشست شورای معاونین فرمانداری با اشاره به آغاز روند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر ضرورت فراهمسازی تمهیدات لازم برای اجرای مطلوب این انتخابات تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاههای اجرایی گفت: کمبودهای احتمالی و همچنین پیشنهادهای مربوط به محل و تعداد صندوقهای شعب اخذ رأی، باید در اسرع وقت به فرمانداری اعلام شود.
فرماندار دشتی تصریح کرد: بر اساس قانون روند انتخابات باید طبق برنامه زمانبندی و در موعد مقرر برگزار شود و بر این اساس هیچ تأخیری در مراحل اجرایی آن قابل قبول نیست.
مقاتلی بر لزوم اطلاعرسانی و انعکاس خدمات دولت در جهت افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرد و افزود: همدلی و تلاش همه مجموعهها، ضامن برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و قانونمند خواهد بود.
