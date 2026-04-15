به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی چهارشنبه شب در نشست ستاد انتخابات شهرستان دشتی اظهار کرد: همه اعضا و بخشداران باید با دقت و سرعت زیرساختهای شعب اخذ رأی را از هماکنون بررسی و آماده کنند تا در روز انتخابات هیچ مشکل فنی یا اجرایی وجود نداشته باشد.
فرماندار دشتی با بیان اینکه انتخابات نماد مردمسالاری و وظیفه اصلی وزارت کشور است، افزود: باید با حفظ بیطرفی و رعایت ملاحظات قانونی، فضای سالم انتخاباتی را رقم بزنیم تا هیچ شائبهای از جانبداری از داوطلبان ایجاد نشود.
مقاتلی اضافه کرد: عوامل اجرایی و نمایندگان فرماندار در شعب باید افراد امین، صادق و شناختهشدهای باشند.
فرماندار دشتی همچنین بر تأمین اقلام مورد نیاز شعب، آمادهسازی خودروهای پشتیبانی، بررسی روشنایی، امنیت در محلهای اخذ رأی تأکید کرد و گفت: این مسائل باید پیش از موعد، شناسایی و رفع شوند تا در روز انتخابات خللی در کار ایجاد نشود.
وی با اشاره به آغاز پیشهنگام تبلیغات برخی داوطلبان تصریح کرد: گزارش تخلفات تبلیغاتی باید بهصورت مستمر به فرمانداری و ستاد انتخابات ارسال شود. اگرچه فضای عمومی آرام است، باید مراقب تبلیغات زودتر از موعد و تجمعهای غیرمجاز بود تا حقی از سایر افراد قانونمند تضییع نشود.
وی افزود: هیئت اجرایی باید از ظرفیت قانونی خود برای تقسیم کار و نظارت بر شعب استفاده کند و انتظار داریم کلیه عوامل اجرایی با هماهنگی کامل فعالیت کنند.
