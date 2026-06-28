فرماندار دشتی: آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی بعد از ظهر دوشنبه در نشست ستاد انتخابات شهرستان دشتی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، بهویژه شهید همدیار، شهید میربهزاد شهریاری، اظهار کرد: همه دستاندرکاران برگزاری انتخابات و مدیران دستگاههای اجرایی باید آمادگی کامل برای اجرای مطلوب فرآیندهای انتخاباتی را در هر زمان که اعلام شود داشته باشند.
وی افزود: همه ما تابع تصمیمات و سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی هستیم و وظیفه داریم در چارچوب قانون و دستورالعملهای ابلاغی، زمینه برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و قانونمند را فراهم کنیم.
فرماندار دشتی با اشاره به روند اجرای برنامههای انتخاباتی گفت: تمامی مراحل و فرآیندهای انتخابات تاکنون و تا پیش از تعویق انتخابات بر اساس برنامه زمانبندی تعیینشده انجام شده و لازم است این روند با دقت و هماهنگی کامل ادامه یابد.
مقاتلی تأکید کرد: هرگونه ابهام، شائبه یا موضوعی که احتمال ایجاد مشکل در روند انتخابات را داشته باشد، باید بهموقع شناسایی، بررسی و در تصمیمگیریها مورد توجه قرار گیرد تا از بروز هرگونه چالش جلوگیری شود.
وی بر ضرورت آسیبشناسی انتخابات ادوار گذشته تأکید کرد و افزود: نقاط قوت و ضعف انتخاباتهای پیشین باید بهصورت دقیق احصا و بررسی شود تا در انتخابات پیشرو شاهد رفع کاستیها و ارتقای کیفیت اجرای فرآیندهای انتخاباتی باشیم.
فرماندار دشتی همچنین بر برگزاری دورههای آموزشی ویژه عوامل اجرایی انتخابات تأکید کرد و گفت: برنامههای آموزشی لازم برای تمامی دستاندرکاران انتخابات پیشبینی و اجرا خواهد شد تا عوامل اجرایی با آخرین قوانین، دستورالعملها و وظایف خود آشنایی کامل داشته باشند.
مقاتلی خاطرنشان کرد: همافزایی، هماهنگی و آمادگی کامل همه دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد انتخابات، زمینهساز برگزاری انتخاباتی باشکوه، قانونمند و در شأن مردم شهرستان دشتی خواهد بود.
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