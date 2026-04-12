به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در نشست با هیأت بازرسی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا شهرستان دشتی اظهار کرد:

بازرسی یکی از ارکان مهم در اجرای صحیح و سالم انتخابات است و می‌تواند آرامش و اطمینان رأی‌دهندگان را در روز اخذ رأی فراهم کند.

وی با اشاره به تفاوت‌های این دوره از انتخابات با دوره‌های گذشته با توجه به شرایط جنگی افزود: مردم زمانی احساس آرامش می‌کنند که بدانند افراد پاکدست و امین، روند بازرسی را دنبال می‌کنند و بر مراحل مختلف نظارت خواهند داشت.

مقاتلی تأکید کرد: افرادی که برای حضور در شعب و پای صندوق‌های رأی انتخاب می‌شوند باید بی‌طرف، مورد اعتماد و دارای توانایی لازم برای انجام وظایف خود باشند.



فرماندار دشتی ادامه داد: آموزش‌های انتخاباتی براساس برنامه زمان‌بندی مصوب صورت می پذیرد و از نیروهای باتجربه برای برگزاری دوره‌های آموزشی و اجرای دقیق مراحل انتخابات استفاده شده است.

وی با قدردانی از اعضای هیأت بازرسی بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها جهت برگزاری انتخاباتی قانونمند و آرام تأکید کرد.