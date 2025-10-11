فرماندار دیر: تجهیزات تشخیصی-درمانی CCU بیمارستان دیر تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا سجادی، عصر شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر بر اولویت اصلی بودن بهداشت و سلامت مردم تأکید کرد و خواستار مشارکت همه‌جانبه مردم، خیرین و دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این مهم شد.

فرماندار شهرستان دیر با تقدیر از تلاش‌های رئیس سابق شبکه بهداشت با وجود کمبود منابع، خطاب به سرپرست جدید اظهار داشت: باید از تجربیات برای برداشتن گام‌های بلند در جهت رفع مشکلات استفاده شود و در این راستا ما نیز حمایت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه علت بیش از ۴۰ درصد مرگ و میرهای شایع در شهرستان دیر، بیماری‌های قلبی و عروقی است، خواستار اقدام فوری دانشگاه علوم پزشکی برای تکمیل تجهیزات تشخیصی-درمانی CCU بیمارستان دیر شد و تأکید کرد: ما اعتبار می‌گذاریم، دانشگاه نیز باید با استفاده از اعتبارات استانی و ملی، کمبودها را برطرف سازد.

سجادی همچنین به اشتباه بودن محدود کردن فعالیت مرکز شبانه‌روزی خدمات سلامت شهر دیر به ۸ ساعت در شبانه‌روز اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با حسن نظر دانشگاه علوم پزشکی، این مرکز مجدداً به صورت دو شیفت فعال شود.

وی همچنین بر ضرورت تجهیز اتاق زایمان در مرکز خدمات جامع سلامت بردخون و ارتقای وضعیت اورژانس دروداحمد با توجه به بعد مسافت بخش بردخون، و همچنین پیشنهاد تأسیس یک مرکز جامع سلامت جدید در روستای شهنیا با توجه به ظرفیت آن تأکید کرد.

فرماندار شهرستان دیر به اهمیت نقش دامپزشکی اشاره کرد و گفت: تأمین سلامت فرآورده‌های دامی و پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام، در دیپلماسی سلامت اهمیت دارد. به ویژه با برقراری ارتباط بندر دیر با بندر الرویس قطر و صادرات روزانه هزار تن کالا در قالب ۵۰ کانتینر از بندر دیر، نقش دامپزشکی در تسهیل‌گری صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی پررنگ است.

سجادی با انتقاد از دستگاه‌هایی که نسبت به حوزه گردشگری اهتمام کافی نداشته‌اند، تأکید کرد: گردشگری هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است که درآمدزا بوده و به ایجاد شغل و تقویت زیرساخت‌ها کمک می‌کند.

وی از شهرداران، دهیاران و دستگاه‌های متولی از جمله میراث فرهنگی خواست تا در راستای توسعه این بخش حیاتی، اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

فرماندار شهرستان دیر با بیان اینکه ارتقای سلامت وظیفه همه است، بر اهمیت خودمراقبتی جسمی، روانی و عاطفی تأکید کرد و آغاز این فرهنگ را از مدارس ضروری دانست.

وی همچنین بر ممنوعیت مصرف و تبلیغات اقلام دخانی در شهرها و روستاها تاکید کرد و از اداره صمت و اتاق اصناف خواست تا نظارت قانونی بر ساماندهی فروش این اقلام را پیگیری نمایند.

سجادی یادآور شد: با توجه به ممحدودیت های منابع آبی و خشکسالی کشاورزان به سمت اصلاح الگوی کشت و روش کشت بدون خاک حرکت کنند.

در این آئین از خدمات عباس آدمیت نسب تجلیل و حسین ناظمیان پور به عنوان سرپرست جدید شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر معرفی شد.