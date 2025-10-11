  1. استانها
  2. مرکزی
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶

برگزاری دوره آموزشی قاضی مدرسه در شهرستان فراهان

برگزاری دوره آموزشی قاضی مدرسه در شهرستان فراهان

فراهان- دوره آموزشی «قاضی در مدرسه» ویژه دانش‌آموزان، معلمان و اولیا در دبیرستان متوسطه اول بنیاد ۱۵ خرداد شهر فرمهین با حضور دادستان شهرستان فراهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی با هدف افزایش دانش حقوقی دانش‌آموزان و همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی و تلاش‌های بخش ارزیابی عملکرد و حقوقی اداره آموزش و پرورش شهرستان فراهان طراحی شد.

در این دوره، موضوعاتی از جمله کلیات حقوق، اخلاق و رفتار، جرایم اقتصادی و اخلاقی حوزه اینترنت و آشنایی با حقوق کار به دانش‌آموزان آموزش داده شد.

هدف این برنامه پیشگیری از بزه‌دیده واقع شدن دانش‌آموزان و افزایش آگاهی حقوقی آنان همچنین روش‌های مواجهه و حل مشکلات حقوقی مرتبط بود.

پس از پایان برگزاری دوره آموزشی قاضی مدرسه، دادستان فراهان به سوالات مطرح شده از سوی دانش‌آموزان پاسخ داد و فضای پرسش و پاسخ توانست به درک بهتر و افزایش تعامل میان دانش‌آموزان و مسئولان کمک کند.

کد خبر 6618982

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها