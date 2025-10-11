برگزاری دوره آموزشی قاضی مدرسه در شهرستان فراهان

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره آموزشی با هدف افزایش دانش حقوقی دانش‌آموزان و همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی و تلاش‌های بخش ارزیابی عملکرد و حقوقی اداره آموزش و پرورش شهرستان فراهان طراحی شد.

در این دوره، موضوعاتی از جمله کلیات حقوق، اخلاق و رفتار، جرایم اقتصادی و اخلاقی حوزه اینترنت و آشنایی با حقوق کار به دانش‌آموزان آموزش داده شد.

هدف این برنامه پیشگیری از بزه‌دیده واقع شدن دانش‌آموزان و افزایش آگاهی حقوقی آنان همچنین روش‌های مواجهه و حل مشکلات حقوقی مرتبط بود.

پس از پایان برگزاری دوره آموزشی قاضی مدرسه، دادستان فراهان به سوالات مطرح شده از سوی دانش‌آموزان پاسخ داد و فضای پرسش و پاسخ توانست به درک بهتر و افزایش تعامل میان دانش‌آموزان و مسئولان کمک کند.