به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی شنبه شب در نشست کمیته مناسب سازی شهرستان گفت: مناسب سازی محیطی ادارات و نهادهای شهرستان در ارائه خدمات به جامعه معلولین، جانبازان و سالمندان باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه سالمندان و معلولین باید همانند سایر افراد جامعه از خدمات و امکانات عمومی به صورت یکسان برخوردار باشند، تصریح کرد: باید مناسب سازی و شرایط لازم برای بهره گیری و استفاده سالمندان و معلولان از امکانات اداری در تمامی ادارات و ارگان‌های دولتی فراهم شود.

وی بر لزوم مناسب‌سازی در مدیریت شهری تأکید کرد و افزود: تیم‌های نظارتی بر اماکن عمومی و مکان‌هایی که معلولین بیشتر با آنها سر و کار دارند ناظر و آنها را در اولویت مناسب سازی قراردهند.