۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۴

آغاز ثبت‌نام دوره‌های تخصصی قرآن کریم ویژه کودکان و نوجوانان درخوزستان

اهواز ـ مسئول آموزش دارالقرآن استان خوزستان از آغاز ثبت‌نام دوره‌های آموزشی تخصصی قرآن کریم در رشته‌های مختلف برای کودکان و نوجوانان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی کوفی‌نژاد با اعلام این خبر گفت: این دوره‌های آموزشی با هدف انس هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با قرآن کریم و همچنین ارتقای سطح آموزش عمومی کلام وحی، توسط قرارگاه قرآنی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان برنامه‌ریزی شده است.

وی، رشته‌های آموزشی این طرح را شامل روخوانی و روان‌خوانی، صوت و لحن، تجوید و حفظ قرآن کریم عنوان کرد.

مسئول آموزش دارالقرآن استان خوزستان در خصوص نحوه ثبت‌نام توضیح داد: علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره‌ها می‌توانند نام، نام خانوادگی و رشته مورد علاقه خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۰۳۰۱۳۲۱۱۶ ارسال نمایند.

