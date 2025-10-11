به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی کوفی‌نژاد با اعلام این خبر گفت: این دوره‌های آموزشی با هدف انس هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان با قرآن کریم و همچنین ارتقای سطح آموزش عمومی کلام وحی، توسط قرارگاه قرآنی دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان برنامه‌ریزی شده است.

وی، رشته‌های آموزشی این طرح را شامل روخوانی و روان‌خوانی، صوت و لحن، تجوید و حفظ قرآن کریم عنوان کرد.

مسئول آموزش دارالقرآن استان خوزستان در خصوص نحوه ثبت‌نام توضیح داد: علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره‌ها می‌توانند نام، نام خانوادگی و رشته مورد علاقه خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۰۳۰۱۳۲۱۱۶ ارسال نمایند.