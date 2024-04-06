علی ذاکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی نرم‌افزار «کلاس قرآن» گفت: در این نرم افزار آموزش‌های روخوانی، فصیح خوانی، تجوید، صوت و لحن برای مخاطبان که سنین که اغلب کودکان و نوجوانان هستند ارائه می‌شود.

مدیر دارالقرآن آیت الله خامنه ای گفت: افراد می‌توانند با ورود به این اپلیکیشن به صورت رایگان ثبت نام خود را انجام دهند و پس از آن یک پشتیبان و کارشناس قرآنی برای آنها تعریف می‌شود.

وی افزود: در قالب این اپلیکیشن جلسات آموزشی مختلفی برای رشته‌های قرآنی تعریف شده و افراد پس از دریافت آموزش‌ها، تمرین خود را برای پشتیبان ارسال می‌کنند.

ذاکری گفت: شرکت‌کنندگان در دوره صوت و لحن با سبک‌های ترتیل خواندن آیات با موضوع بشارت بهشت و سعادت، جهنم، بیان داستان‌ها و قصص قرآنی آشنا می‌شوند و این هفت سبک و مقام شامل حجاز، رَست، سه گاه، نهاوند، چهارگاه، بیات و صبا است. که برخی محزون، برخی جدی و محکم، برخی آرام و ملایم هستند.

وی اضافه کرد: در این نرم‌افزار ترتیل‌های شهریار پرهیزکار و محمدصدیق منشاوی در دوره‌ها و کلاس‌های مختلف ارائه می‌شود و همچنین نحوه بهره‌برداری از این مقامات در تواشیح و همخوانی‌ها، اذان، مناجات‌خوانی‌ها و دعا و حتی قرائت تحقیق بیان می‌شود.

ذاکری ادامه داد: دوره‌های تعریف شده به صورت کوتاه مدت و در قالب ۱۵ جلسه است که در نهایت با پشت سر گذاشتن موفق هر دوره و کسب نمره قبولی در آزمون، گواهینامه برای متقاضیان صادر می‌شود.

مدیر دارالقرآن آیت الله خامنه ای ابراز کرد: در مجموع تعداد ۳۰ هزار نفر از طریق این برنامه دوره‌های مختلف آموزشی را در رشته‌های متفاوت قرآنی گذرانده‌اند.

وی عنوان کرد: تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان پشتیبان قرآن آموزان در قالب این برنامه فعالیت دارند و همه افرادی که در این دوره‌ها شرکت می‌کنند با یک پشتیبان در ارتباط هستند.

تولید بیش از ۱۵۰ فیلم در موضوع صوت و لحن قرآن کریم

این فعال قرآنی با بیان اینکه بالغ بر ۱۵۰ فیلم در موضوع صوت و لحن قرآن کریم تولید شده افزود: این فیلم‌ها در سکوهای مختلف در فضای مجازی بارگذاری شده و آمار بازدیدهای فیلم‌ها نیز بالا است که این امر نشان از استقبال افراد از آثار تولید شده به خصوص در رشته صورت و لحن دارد.

وی با بیان اینکه افرادی که در دوره‌های آموزشی قرآن بر پایه این نرم افزار شرکت می‌کنند از شهرهای مختلف کشور هستند افزود: این برنامه زیر نظر دارالقرآن آیت الله خامنه ای و دارای مجوز از سوی اداره کل آموزش و پرورش قم است و سازمان و اوقاف و امور خیریه استان به خصوص آستان امامزاده سیدعلی (ع) حمایت‌هایی از مجموعه برنامه‌ها دارند.

ذاکری تصریح کرد: به دنبال آموزش قرآن کریم به صورت هوشمند هستیم تا از این طریق، افراد بدون نیاز به پشتیبان بتوانند راهنمایی‌های لازم را در امر آموزش قرآن کریم دریافت کنند.

این حافظ کل قرآن کریم همچنین بیان کرد: در این نرم افزار به رشته حفظ قرآن کریم نیز پرداخته‌ایم و در حال حاضر آموزش حفظ بر اساس جز سی قرآن کریم ارائه می‌شود و امیدواریم همه جزهای قرآن به زودی آماده ارائه شود.

وی بیان کرد: در کلاس حفظ جز سی‌ام حافظان در این دوره با چرایی حفظ، شیوه‌ای جدید حفظ قرآن، مفاهیم سوره‌ها، مفهوم ۱۰ درس، لزوم تثبیت و بیان نکات تجویدی و لحنی جدید در کنار فراگیری حفظ آشنا می‌شوند.

مدیر دارالقرآن آیت الله خامنه ای اضافه کرد: علاقه‌مندان می‌توانند اپلیکیشن «کلاس قرآن» را از کافه بازار و مایکت دریافت و نصب کنند و در کنار دوره‌های آموزشی از محتوا و شیوه برگزاری و ثبت‌نام مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش‌آموزی به تفکیک ۱۲ رشته قرائت تحقیق، حفظ قرآن، اذان، تفسیر قرآن، احکام، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، همخوانی و مدیحه‌سرایی، گفتمان مهدوی و انشای نماز و دعاخوانی دختران و مداحی پسران، مطلع خواهند شد.