به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب کارگروه جهادی ستاد مردمی اربعین شهرستان بندرلنگه با حضور محمدعلی خاوند مسئول، خلیل آسودی دبیر و اعضای ستاد اربعین با حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر کیخا امام جمعه شهرستان بندرلنگه دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، اعضای کارگروه جهادی به ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های پیش‌روی ستاد مردمی اربعین پرداختند.

امام جمعه شهرستان بندرلنگه ضمن تبریک به گروه جهادی این ستاد به مناسبت کسب موفقیت در رویداد رقابتی «هسته‌های پیشرفت منطقه‌ای پیمان»، اظهار کرد: فعالیت‌های جهادی زمانی اثرگذار و ماندگار خواهد بود که با نیت الهی، روحیه ایثار و برنامه‌ریزی دقیق همراه باشد.

وی با تأکید بر استمرار فعالیت‌های جهادی و مردمی در مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی و نیازمندان جامعه افزود: گسترش فرهنگ کار جهادی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز پیشرفت و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین کیخا همچنین از تلاش‌ها و ابتکارات اعضای کارگروه جهادی ستاد مردمی اربعین تقدیر کرد و گفت: امروز جوانان مؤمن، خلاق و جهادگر سرمایه‌های ارزشمند کشورند که با همت و اخلاص خود می‌توانند گره‌های بزرگی از مشکلات جامعه را بگشایند.