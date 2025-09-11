به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر کیخا در دیدار با سید محمود بحرینی رئیس هیأت قایقرانی شهرستان لنگه بر اهمیت توسعه ورزش‌های آبی و ساحلی در این منطقه تأکید کرد.

در ابتدای این دیدار، بحرینی گزارشی از فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در ورزش قایقرانی بندرلنگه ارائه داد و خواستار حمایت بیشتر دستگاه‌های مسئول و خیرین شد.

امام جمعه شهرستان بندرلنگه نیز با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی این شهرستان، اظهار داشت: بندرلنگه ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه ورزش‌های آبی و ساحلی دارد و می‌تواند به یکی از قطب‌های قایقرانی در جنوب کشور تبدیل شود.

وی توجه ویژه مسئولان استانی و شهرستانی را به ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تقویت امکانات قایقرانی و کشف و پرورش استعدادهای جوان در این حوزه خواستار شد.

حجت‌الاسلام کیخا افزود: ورزش‌های آبی، علاوه بر تقویت نشاط اجتماعی، می‌توانند در جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهرستان نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

وی همچنین بر همکاری و تعامل بیشتر نهادهای فرهنگی، ورزشی و آموزشی در راستای معرفی رشته قایقرانی به نسل جوان تأکید کرد.