زیرساخت‌های قایقرانی و ورزش‌های دریایی بندرلنگه توسعه یابد

بندرعباس- امام جمعه بندرلنگه بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از ورزش‌های دریایی به‌ویژه قایقرانی در شهرستان لنگه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر کیخا در دیدار با سید محمود بحرینی رئیس هیأت قایقرانی شهرستان لنگه بر اهمیت توسعه ورزش‌های آبی و ساحلی در این منطقه تأکید کرد.

در ابتدای این دیدار، بحرینی گزارشی از فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در ورزش قایقرانی بندرلنگه ارائه داد و خواستار حمایت بیشتر دستگاه‌های مسئول و خیرین شد.

امام جمعه شهرستان بندرلنگه نیز با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی این شهرستان، اظهار داشت: بندرلنگه ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه ورزش‌های آبی و ساحلی دارد و می‌تواند به یکی از قطب‌های قایقرانی در جنوب کشور تبدیل شود.

وی توجه ویژه مسئولان استانی و شهرستانی را به ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تقویت امکانات قایقرانی و کشف و پرورش استعدادهای جوان در این حوزه خواستار شد.

حجت‌الاسلام کیخا افزود: ورزش‌های آبی، علاوه بر تقویت نشاط اجتماعی، می‌توانند در جذب گردشگر و رونق اقتصادی شهرستان نیز نقش مؤثری ایفا کنند.

وی همچنین بر همکاری و تعامل بیشتر نهادهای فرهنگی، ورزشی و آموزشی در راستای معرفی رشته قایقرانی به نسل جوان تأکید کرد.

