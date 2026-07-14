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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

مراسم اربعین حسینی(ع) تابلوی استقامت و مانور قدرت جهان اسلام است

مراسم اربعین حسینی(ع) تابلوی استقامت و مانور قدرت جهان اسلام است

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید گفت: اربعین فراتر از یک رویداد مذهبی، مانور قدرت و تابلوی استقامت شیعیان است و تمامی فعالیت‌های فرهنگی در این ایام باید در ذیل یک شعار واحد و هدفمند تعریف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست هماهنگی برنامه‌های اربعین حسینی که امروز سه شنبه ۲۳ تیرماه در سالن جلسات برگزار شد، با اشاره به اولویت‌بندی خدمات در ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) گفت: در تمامی برنامه‌ریزی‌ها، اولویت اول، دوم و سوم ما ارائه خدمات شایسته به جامعه معزز ایثارگری است. تمام تلاش ما باید بر این متمرکز باشد که زائران ایثارگر در مسیر پیاده‌روی اربعین، با کرامت و آسودگی خاطر به زیارت بپردازند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های تشکل‌های شاهد و ایثارگر در مدیریت اجرایی این مراسم بزرگ و معنوی استفاده کرد، افزود: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اجرایی باید به خود تشکل‌ها واگذار شود. همچنین در ارائه خدمات، نباید به ساختارهای اداری محدود ماند؛ بلکه می‌توان از پتانسیل خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان عزیز در میدان خدمت‌رسانی بهره برد تا روح ایثار و خادمی در متن فعالیت‌ها جاری شود.

وی بر ضرورت برگزاری همایش‌های هدفمند تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل ۲ تا ۳ همایش اثرگذار برگزار شود. به‌ویژه در مسیر نجف به کربلا، برپایی همایشی با محوریت گرامیداشت شهدای میناب در دستور کار قرار گیرد تا پیوندی عمیق میان زائران اربعین حسینی (ع) و فرهنگ ایثار و شهادت برقرار شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم با اشاره به اینکه از رویکردهای کلیشه‌ای باید پرهیز کرد، بر لزوم نوآوری تأکید و اظهار داشت: اگر می‌خواهیم برنامه‌ها در ذهن مخاطب ماندگار و اثرگذار باشند، باید از کلیشه‌ها فاصله گرفت. یکی از الگوهای موفق، شبیه‌سازی و بازخوانی ظرافت‌های حادثه کربلا در قالب برنامه‌های هنری و آیینی است. ما باید با توجه به ظرافت‌های این واقعه بزرگ، برنامه‌هایی طراحی کنیم که زائران را نه تنها در مسیر فیزیکی، بلکه در مسیر معرفتی اربعین همراهی کند.

کد مطلب 6887694

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