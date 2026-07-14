مراسم اربعین حسینی(ع) تابلوی استقامت و مانور قدرت جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست هماهنگی برنامه‌های اربعین حسینی که امروز سه شنبه ۲۳ تیرماه در سالن جلسات برگزار شد، با اشاره به اولویت‌بندی خدمات در ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) گفت: در تمامی برنامه‌ریزی‌ها، اولویت اول، دوم و سوم ما ارائه خدمات شایسته به جامعه معزز ایثارگری است. تمام تلاش ما باید بر این متمرکز باشد که زائران ایثارگر در مسیر پیاده‌روی اربعین، با کرامت و آسودگی خاطر به زیارت بپردازند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های تشکل‌های شاهد و ایثارگر در مدیریت اجرایی این مراسم بزرگ و معنوی استفاده کرد، افزود: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اجرایی باید به خود تشکل‌ها واگذار شود. همچنین در ارائه خدمات، نباید به ساختارهای اداری محدود ماند؛ بلکه می‌توان از پتانسیل خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان عزیز در میدان خدمت‌رسانی بهره برد تا روح ایثار و خادمی در متن فعالیت‌ها جاری شود.

وی بر ضرورت برگزاری همایش‌های هدفمند تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل ۲ تا ۳ همایش اثرگذار برگزار شود. به‌ویژه در مسیر نجف به کربلا، برپایی همایشی با محوریت گرامیداشت شهدای میناب در دستور کار قرار گیرد تا پیوندی عمیق میان زائران اربعین حسینی (ع) و فرهنگ ایثار و شهادت برقرار شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌مقدم با اشاره به اینکه از رویکردهای کلیشه‌ای باید پرهیز کرد، بر لزوم نوآوری تأکید و اظهار داشت: اگر می‌خواهیم برنامه‌ها در ذهن مخاطب ماندگار و اثرگذار باشند، باید از کلیشه‌ها فاصله گرفت. یکی از الگوهای موفق، شبیه‌سازی و بازخوانی ظرافت‌های حادثه کربلا در قالب برنامه‌های هنری و آیینی است. ما باید با توجه به ظرافت‌های این واقعه بزرگ، برنامه‌هایی طراحی کنیم که زائران را نه تنها در مسیر فیزیکی، بلکه در مسیر معرفتی اربعین همراهی کند.