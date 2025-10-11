سلب عضویت دو عضو شورای روستای «امامزاده باقر» بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، مقامات محلی در بهارستان از برکناری دو عضو شورای اسلامی روستای «امامزاده باقر» به دلیل سوءاستفاده از موقعیت شغلی خبر دادهاند.
بر اساس گزارشهای رسمی، این دو عضو به دنبال بررسیهای قانونی از عضویت در شورای این روستا محروم شدهاند.
با تأیید این برکناری، خانم صادقپور و آقای عباسی که پیش از این به عنوان اعضای علیالبدل معرفی شده بودند، به عنوان اعضای رسمی شورای اسلامی این روستا منصوب شدند.
امامزاده باقر یکی از کوچکترین روستاهای بهارستان محسوب میشود.
این تصمیم در راستای اجرای قوانین نظارتی بر عملکرد شوراهای اسلامی روستاها اتخاذ شده است.
