عضو شورای روستای امامزاده باقر در بهارستان به اتهامات مالی دستگیر شد

سید امیر احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری یکی از اعضای شورای اسلامی روستای امامزاده باقر در بخش گلستان به اتهام مالی و اعمال نفوذ خبر داد.

احمدی با تأکید بر سیاست‌های قاطع دستگاه قضائی در مبارزه با فساد و رانت اظهار داشت: در راستای سیاست‌های کلی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی شهرستان، دادستانی بهارستان در این مسیر پیشگام است و با متخلفان در هر حوزه‌ای بدون هیچ‌گونه مماشاتی برخورد خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به جزئیات پرونده این فرد دستگیر شده افزود: عمده اتهامات این عضو شورا شامل اعمال نفوذ، تخلفات مالی و سوءاستفاده از مقام شغلی بوده است که بر اساس قانون با وی برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان همچنین به متخلفان احتمالی هشدار داد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با هیچ‌گونه تخلفی مماشات نمی‌کند و در صورت وقوع هرگونه تخلف، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.