۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱

عضو شورای روستای امامزاده باقر در بهارستان به اتهامات مالی دستگیر شد

بهارستان- دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان از دستگیری یکی از اعضای شورای اسلامی روستای امامزاده باقر در گلستان به اتهام مالی و اعمال نفوذ خبر داد.

سید امیر احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از دستگیری یکی از اعضای شورای اسلامی روستای امامزاده باقر در بخش گلستان به اتهام مالی و اعمال نفوذ خبر داد.

احمدی با تأکید بر سیاست‌های قاطع دستگاه قضائی در مبارزه با فساد و رانت اظهار داشت: در راستای سیاست‌های کلی مبارزه با فساد در دستگاه‌های اجرایی شهرستان، دادستانی بهارستان در این مسیر پیشگام است و با متخلفان در هر حوزه‌ای بدون هیچ‌گونه مماشاتی برخورد خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به جزئیات پرونده این فرد دستگیر شده افزود: عمده اتهامات این عضو شورا شامل اعمال نفوذ، تخلفات مالی و سوءاستفاده از مقام شغلی بوده است که بر اساس قانون با وی برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب بهارستان همچنین به متخلفان احتمالی هشدار داد و خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با هیچ‌گونه تخلفی مماشات نمی‌کند و در صورت وقوع هرگونه تخلف، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت.

