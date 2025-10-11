ذخایر سوخت استان سمنان در وضعیت مطلوب قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ایلیات شامگاه شنبه در دهمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان سمنان در استانداری با اشاره به کاهش بارشها در استان بیان کرد: تدابیری در وزارت کشور به منظور کاهش آثار مخرب خشکسالی و کاهش شدید بارشها در دست اقدام قرار دارد.
وی با اشاره به انجام مطالعات کارشناسی در سطوح ملی برای بارور سازی ابرها افزود: طرح جامعی از نیاز آبی استان و نیز وضعیت سدها و منابع آب در استان تهیه و به مراجع ملی ارسال شده تا استان سمنان به عنوان یکی از استانهای اصلی اجرای طرحهای بارورسازی ابرها مورد توجه قرار گیرد.
معاون عمرانی استاندار سمنان به مدیران دستگاههای اجرایی عضو ستاد مدیریت بحران استان دستور داد نسبت به پیشبینی تمهیدات لازم برای اجرای احتمالی این طرح آمادگی داشته باشند و گفت: یکی از موضوعاتی که در ماههای آینده باید به آن توجه بیشتری داشته باشیم مدیریت مصرف انرژی در استان است که استفاده از ظرفیت رسانهها بویژه رسانه ملی در این زمینه مفید خواهد بود.
ایلیات با اشاره به اجرای موفق پویش دو درجه کمتر در زمستان سال گذشته ادامه داد: ذخایر سوخت استان از وضعیت مطلوبی برخوردار است و البته تمام مردم و مسئولان باید در جهت کاهش مصرف گاز و برق در ماههای آینده گام بردارند تا بتوانیم با کمترین مشکل از ماههای پیش رو عبور کنیم.
وی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق از محل نیروگاههای خورشیدی در استان سمنان گفت: استان سمنان به تعهدات خود برای افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی عمل کرده است و متعاقباً دولت نیز نسبت به تأمین انرژی بخش خانگی و صنعت استان اقدام خواهد کرد.
معاون عمرانی استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت برگزاری مانورهای مرتبط با مدیریت بحران در حوزههای مختلف گفت: میزان آمادگی دستگاههای خدماترسان برای مدیریت بحران در بخشهای مختلف بطور جدی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
ایلیات با تاکید بر اهمیت آمادگی تیمهای واکنش سریع در مدیریت بحران در شهرها و روستاها تاکید کرد: شهرداریها و دهیاریها باید تیمهای واکنش سریع خود را متناسب با مأموریتهای محوله آماده و تجهیزات مورد نیاز آنان را تأمین کنند.
