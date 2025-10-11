تخصیص بیشترین اعتبارات ملی آبرسانی عشایری به خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میزبان صبح شنبه در شورای عشایر خراسان جنوبی بیان کرد: در دو دهه گذشته بزرگترین پروژههای آبرسانی کشور در استان خراسان جنوبی اجرا شده و بیش از ۸۰ کیلومتر خطوط انتقال آب در مناطق عشایری این استان ایجاد شده است.
وی با اشاره به سابقه طولانی فعالیت در مناطق عشایری خراسان جنوبی، بیان کرد: تدوین الگوهای جدید زندگی و سازگاری با شرایط خشکسالی امری ضروری است.
میزبان با بیان اینکه خشکسالی ۲۶ ساله در این منطقه موجب شده الگوهای سنتی زیست و معیشت دچار اختلال شود، گفت: باید با تنوعبخشی به مشاغل، استفاده از تسهیلات حمایتی و انطباق با شرایط جدید، زمینه پایداری زندگی عشایر را فراهم کنیم.
معاون امور توسعه و زیربنایی سازمان عشایر ایران، نقش عشایر در مرزهای شرقی کشور را بیبدیل خواند و گفت: جامعه عشایری بدون چشمداشت در نوار مرزی نقش مرزبانان را ایفا میکند و کوچکترین مشکل امنیتی در این مناطق وجود ندارد.
میزبان با اشاره به چالشهای بیمه دام و حمایتهای ناکافی در شرایط خشکسالی، بیان کرد: ضرورت دارد الگوهای حمایتی متناسب با شرایط اقلیمی استان بازنگری شود و بیمه تکمیلی دام در استان بهطور ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی خواستار تصمیمگیری مشترک برای واگذاری مدیریت و بهرهبرداری از پروژههای آبرسانی به استان شد و افزود: پایداری طرحهای آبرسانی تنها زمانی محقق میشود که مدیریت آن به شکل اصولی و با تقسیم وظایف مشخص میان دستگاهها و سازمانهای مرتبط ادامه یابد.
