سنگ فرش غیر اصولی در بافت تاریخی دهدشت؛طرحی که شروع نشده متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح سنگفرش معابر دهدشت، به‌ویژه در پیاده‌روهای اطراف بافت تاریخی و اداره میراث فرهنگی، با رنگ‌ها و طرح‌هایی اجرا شده که فاقد هرگونه هماهنگی و زیبایی بصری است که این نوع بی‌سلیقگی در انتخاب مصالح و نحوه چیدمان، باعث نارضایتی شهروندان شده است.

با پیشنهاد اداره میراث فرهنگی، استفاده از سنگ طبیعی به‌عنوان مصالح اصلی در محدوده تاریخی مورد تأیید قرار گرفت، اما متأسفانه اجرای این طرح با نظارت ضعیف و بی‌توجهی به اصول زیباسازی شهری، به شکلی نامناسب انجام شده است که سطح ناهموار سنگ‌ها، عبور و مرور را برای بسیاری از شهروندان، به‌ویژه بانوان دشوار کرده است.

در حالی‌که انتظار می‌رفت اجرای سنگ فرش در محدوده بافت تاریخی دهدشت جلوه‌ای از هویت فرهنگی و زیبایی شهری باشد، بی‌نظمی و ضعف نظارت در اجرای این پروژه، نه‌تنها چهره شهر را مخدوش کرده بلکه عبور و مرور شهروندان را نیز با مشکل مواجه ساخته است.

در همین رابطه فرماندار کهگیلویه با همراهی بخشدار مرکزی شهر دهدشت از محل طرح بازدید و با انتقاد صریح از نحوه اجرا، دستور توقف عملیات سنگفرش را صادر کرد تا نقطه شروعی برای بازنگری در طرح و اصلاح مسیر باشد.

توقف طرح سه میلیارد تومانی سنگ فرش بافت تاریخی دهدشت

سید ایرج کاظمی‌جو در حاشیه بازدید از سنگفرش خیابان محدوده بافت تاریخی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: سنگ فرش خیابان منتهی به میراث فرهنگی و بافت قدیم شهر قرار بود که متناسب با هویت بافت و متفاوت با سایر خیابان‌ها اجرایی شود.

وی تصریح کرد: طی بازدید به عمل آمده متوجه شدیم اجرای کار سنخیتی با طرح مورد نظر نبوده و پیمانکار از چیدمان و ترکیب بندی سنگی که باید استفاده بشود آگاهی کافی ندارد.

فرماندار کهگیلویه با تأکید بر ضرورت نظارت بر طر ح ها افزود: لازم است مسئولان نظارت لازم را داشته باشند و متناسب با اصول و فنون معماری بافت تاریخی کار انجام شود.

وی با بیان اینکه تذکرات لازم به پیمانکار داده شد، گفت: از این لحظه ادامه عملیات متوقف می‌شود تا در نشستی با حضور کارشناسان تعیین تکلیف شود.

کاظمی جو با اشاره به اینکه پیش از این نیز یک بار طی بازدید میدانی نکات لازم برای اصلاح روند کار به پیمانکار ارائه شده بود، تصریح کرد: متأسفانه بدون توجه به تذکرات روال کار ادامه پیدا کرده و طرح اجرا شده شایسته این بافت نیست.

وی تأکید کرد: راه و شهرسازی به عنوان کارفرما نظارت بیشتری به خرج دهد تا از هدررفت بیت‌المال جلوگیری شود.

فرماندار کهگیلویه اضافه کرد: ۳۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات بافت فرسوده و بازآفرینی شهری برای این پروژه در نظر گرفته شده است.