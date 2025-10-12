برگزاری رویدادهای فرهنگی و اقتصادی مشترک بین لرستان و قزاقستان

محمد خاکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یکی از کارهایی که ما در اتاق بازرگانی انجام می‌دهیم، تسهیل روابط تجاری و شناسایی بازار هدف محصولات تولیدی استان هست.

حضور در بازارهای خارجی می‌تواند کیفیت محصولات ما را بالا ببرد

وی عنوان کرد: با مطالعاتی که ما از قبل انجام دادیم و همچنین اداره کل اقتصاد و دارایی لرستان انجام داده، به این نتیجه رسیدیم که فعلاً کشور قزاقستان به لحاظ موقعیت استراتژیکی و همچنین کالاهایی که به آنجا صادر می‌شود، می‌تواند برای استان لرستان مفید باشد.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه از پنج قلم عمده کالایی که وارد کشور قزاقستان می‌شود، بخش عمده‌ای از آنها را ما تولید می‌کنیم، گفت: علاوه بر این محصولاتی که در حال حاضر امکان صادرات به آنجا را دارند و شناخته شده هستند، روی محصولات دیگری هم داریم کار می‌کنیم تا بتوانیم اقتصاد استان را قدری پویا کنیم و از ظرفیت بلااستفاده واحدهای صنعتی و تولیدی به نحو شایسته‌ای استفاده کنیم.

خاکی، بیان داشت: حضور در بازارهای خارجی می‌تواند کیفیت محصولات ما را بالا ببرد تا با استاندارد آن کشورها کار کنند.

فعالیت مشترک اقتصادی لرستان و قزاقستان در حوزه معدن

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه کشور قزاقستان یک کشور معدنی است، نهمین کشور دنیا به لحاظ پهناوری است، گفت: این کشور ۲۰ میلیون نفر جمعیت دارد، یعنی یک‌چهارم جمعیت کشور ما، ولی درعین‌حال این کشور غلات بسیار خوبی را تولید می‌کند، باتوجه‌به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که در سطح بین‌المللی ما داریم، بهترین فرصت این هست که با کشورهای همسایه که رابطه تاریخی و فرهنگی خوبی با هم داریم، ارتباط برقرار کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان، یادآور شد: ما می‌توانیم با این کشورها دادوستد داشته باشیم، کالاهای خودمان را صادر کنیم و یک سری از کالاها و نیازمندی‌های کشور را وارد کنیم.

خاکی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه می‌توانیم تکنولوژی‌های متفاوتی در زمینه معدن از قزاقستان وارد کنیم، چرا که آنها در زمینه معدن قوی هستند و در داخل کشور هم‌سرمایه‌گذاری‌های خوبی در حوزه معدن درگذشته انجام داده‌اند.

خواهرخواندگی و برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک

وی بیان داشت: در جریان سفر سفیر قزاقستان به لرستان زمینه بازدید از سه واحد که امکان صادرات در حوزه‌های مختلف را داشتند، فراهم شد.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه چون این کشور علاقه خاصی به موضوعات فرهنگی دارند از مجموعه قلعه تاریخی «فلک‌الافلاک» نیز دیدن کردند، گفت: بعداً هم بحث خواهرخواندگی و همچنین برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک را نیز خواهیم داشت.