به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تنش‌های اخیر میان پاکستان و افغانستان، خواستار خویشتنداری دو طرف و آغاز فوری گفتگوهای دوجانبه با هدف کاهش تنش‌ها شد.

وی با تأکید بر اهمیت احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی دو کشور همسایه، اظهار کرد: ضروری است هر دو طرف از اقداماتی که به تشدید تنش می‌انجامد خودداری کرده و مسیر گفتگو و تفاهم را برای حل‌وفصل اختلافات انتخاب کنند.

بقائی افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره برای حفظ صلح و ثبات در منطقه اهمیت ویژه‌ای قائل است و آماده هرگونه مساعدت برای کاهش تنش و تسهیل در گفتگو میان پاکستان و افغانستان است.

وی در پایان بر ضرورت تلاش جمعی کشورهای منطقه برای جلوگیری از گسترش ناامنی و تقویت ثبات تأکید کرد.