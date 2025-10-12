به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتدپرس پاکستان به نقل از منابع امنیتی اسلامآباد مدعی شد که عملیات تلافیجویانه علیه طالبان افغانستان همچنان ادامه دارد و نیروهای پاکستانی ضمن تصرف ۱۹ پایگاه نظامی طالبان، موفق به انهدام یک پایگاه کلیدی آنها نیز شدند.
روزنامه «نیشن» مستقر در لاهور نیز نوشت که در پاسخ به تیراندازی بیدلیل نیروهای افغان در امتداد مرز پاکستان و افغانستان، ارتش پاکستان بامداد امروز عملیات تلافیجویانه قاطعانهای را انجام داد و چندین پاسگاه طالبان را تخریب و به نیروهای و شبهنظامیان افغان خسارت سنگینی تحمیل کرد.
به گفته منابع امنیتی، نیروهای طالبان در چند موقعیت مکانی از جمله انگور اده، باجور، کُرم، دیر، چترال و بهرامچه در بلوچستان پاکستان، اقدام به تیراندازی کردند. نیروهای پاکستانی نیز به خوبی و با سرعت واکنش نشان داده و مواضع مهاجمان را هدف گرفتند.
به نوشته نیشن، این تبادل آتش خیلی زود به یک عملیات تلافیجویانه تمامعیار بدل شد که همچنان مخفیگاههای شبهنظامیان در امتداد مرز را هدف قرار میدهد.
این رسانه به نقل از منابع امنیتی پاکستان مدعی شد که نیروهای طالبان پست خود را ترک کرده و از مناطق مرزی گریخته و تجهیزات و اجساد را جا گذاشتهاند.
به ادعای رسانههای پاکستانی در حملات تلافیجویانه این کشور علیه طالبان افغانستان، دهها تن از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند.
وزارت دفاع افغانستان دیشب در بیانیهای اعلام کرد که عملیات نیروهای نظامی این کشور شامل حملاتی به مکانهایی هست که از آنجا پهپاد به خاک افغانستان پرتاب شده و یا حریم هوایی کشور نقض میشود.
بر اساس این بیانیه، ارتش افغانستان مواضع نظامی در آن سوی مرزها را که اغلب برای حمله به غیرنظامیان و تضعیف تمامیت ارضی افغانستان استفاده میشوند، بمباران کرد.
وزارت دفاع افغانستان افزود که همزمان با حمله به مواضع ارتش پاکستان، برخی از مکانهای مرتبط با داعش در داخل خاک پاکستان هدف قرار گرفته است.
این وزارتخانه تاکید کرد که عملیات نظامی ارتش افغانستان تا توقف کامل نقض تمامیت ارضی کشور ادامه خواهد یافت.
