۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۷

دادستان جیرفت: ادارات دولتی به متصرفان منابع طبیعی خدمات ندهند

کرمان- دادستان جیرفت گفت: کلیه ادارات دولتی موظفند از ارائه هرگونه خدمت از قبیل انشعابات آب، برق و سایر امتیازات به متصرفان منابع طبیعی خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، افشین صالحی نژاد، در دیدار با رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جیرفت، با تشکر از تلاش مجموعه منابع طبیعی در صیانت از انفال و سرمایه‌های ملی، اظهار داشت: منابع طبیعی ثروتی ملی و میراثی ارزشمند برای نسل‌های آینده است و دادستانی با هرگونه تعرض، تخریب، تصرف یا تغییر کاربری غیرمجاز و همچنین قاچاق چوب و زغال با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

وی افزود: کلیه ادارات دولتی موظفند از ارائه هرگونه خدمت از قبیل انشعابات آب، برق و سایر امتیازات به متصرفان منابع طبیعی خودداری کنند و هرگونه امتیاز دهی در این زمینه، تخلف محسوب شده و با عاملان آن مطابق قانون برخورد می‌شود.

صالحی نژاد، با اشاره به برخورد قانونی با افرادی که اموال عمومی را در اختیار متصرفان و زمین‌خواران قرار می‌دهند، هشدار داد: دادستانی عزم جدی برای مقابله با زمین‌خواری و صیانت از منابع طبیعی دارد و هیچ‌گونه تسامحی در برابر تضییع حقوق عمومی و انفال نخواهد داشت.

