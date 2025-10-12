  1. حوزه و دانشگاه
پایش سالانه پویایی استعدادهای برتر جامعه‌الزهرا (س) آغاز شد

مدیرکل دانش‌آموختگان و استعدادهای برتر جامعه‌الزهرا (س) از آغاز فرایند پایش سالانه پویایی طلاب استعدادبرتر با هدف رصد وضعیت علمی، پژوهشی و اخلاقی آنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خدیجه حسین‌زاده با اشاره به آغاز پایش سالانه پویایی استعدادهای برتر در جامعه‌الزهرا (س) اظهار کرد: این پایش هر ساله با هدف ارزیابی تداوم شرایط علمی، پژوهشی و تربیتی طلاب مستعد برتر و در راستای حمایت هدفمند از نخبگان حوزوی انجام می‌شود.

مدیرکل دانش‌آموختگان و استعدادهای برتر جامعه‌الزهرا (س) با اشاره به ضوابط مرکز امور نخبگان حوزه‌های علمیه خواهران، افزود: مدت زمان حمایت از طلاب استعداد برتر متناسب با مقطع تحصیلی آنان از حداقل یک تا حداکثر چهار سال است و در صورت عدم احراز شرایط پویایی، حمایت‌ها لغو یا متوقف خواهد شد.

حسین‌زاده به شرایط پویایی استعدادهای برتر اشاره کرد و گفت: این شرایط شامل مواردی چون اشتغال به تحصیل در حوزه، عدم اتمام دوره حمایت، نداشتن تأخیر در تحصیل، عدم افت تحصیلی، قبولی در مصاحبه ارتقای مقطع (در صورت ارتقای مقطع تحصیلی) و انجام فعالیت‌های موظفی علمی، پژوهشی، اخلاقی تربیتی و تبلیغی است.

مدیرکل دانش‌آموختگان و استعدادهای برتر جامعه‌الزهرا (س) در پایان تأکید کرد: اجرای این پایش با هدف رصد مداوم وضعیت طلاب مستعدبرتر، ارتقای سطح علمی و تربیتی آنان و افزایش اثرگذاری در عرصه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی صورت می‌گیرد.

