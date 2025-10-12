سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دقایق ابتدایی بامداد یکشنبه ۲۰ مهرماه، حادثه ریزش یک ساختمان یکطبقه به دلیل گودبرداری غیر اصولی در شهرک پردیس کرمانشاه به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای عملیاتی از ایستگاه شماره ۹ آتشنشانی واقع در شهرک صدرا به محل حادثه اعزام شدند و با حضور سریع در محل، اقدامات ایمنی و کنترل شرایط را در دستور کار قرار دادند.
قادری تصریح کرد: آتشنشانان در نخستین گام نسبت به نوارکشی محیط و هشدار به ساکنان و رهگذران اقدام کرده و با کنترل دقیق وضعیت، ایمنی منطقه را تا زمان پایدار شدن شرایط برعهده گرفتند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه در پایان با اشاره به اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است، افزود: علت اصلی وقوع حادثه، گودبرداری غیر اصولی در مجاورت این ساختمان بوده و هشدارهای لازم به مالک و عوامل اجرایی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه داده شده است.
قادری همچنین بر ضرورت رعایت ضوابط و مقررات فنی در انجام عملیات عمرانی و گودبرداری تاکید کرد و گفت: عدم رعایت نکات ایمنی میتواند خسارات مالی و جانی سنگینی به دنبال داشته باشد.
