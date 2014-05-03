به گزارش خبرنگار مهر، عدم گودبرداری مناسب و نبود نظارت کافی نسبت به اصول صحیح خاکبرداری منجر به وقوع حادثه اي ديگر شد و در اين حادثه كه به دلیل عملیات گودبرداری غير اصولي يك كارگر مهاجر افغاني قرباني شد تا بازهم زنگ خطر براي مهندسان ناظر به صدا درآيد.

هزینه‌هایی که در گودبرداری ها به بهانه گرانی در "سازه نگهبان" در ساخت و سازهای مشهد در سال گذشته انجام نگرفت به قیمت جان و مال شهروندان تمام مي شود و با وجود اينكه 10 ماه از ابلاغ دستورالعمل گودبرداری های ساختمان از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها و شهرداری‌ها مي‌گذرد اما هنوز هم حوادث ناشی از گوبرداری های غیر اصولی در رسانه هاي استان تکرار می شود.

در اين ميان کارشناسان پیشگیری و آموزش آتش‌نشانی اینگونه پیش بینی می‌کنند که با رشد ساخت و سازها، شروع فصل بارندگی و عدم رعایت مقررات ساختمان شاهد افزایش خسارات مالی و جانی باشيم.

مسئول نظارت بر ساختمان‌های در حال احداث نظام مهندسی

معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد در گفتگو با مهر اظهار كرد: مسئول نظارت بر ساختمان‌های در حال احداث نظام مهندسی است و مهندسان ناظر در آن نقش دارند.

غلامحسین حاجی زاده افزود: عده ای از پیمانکاران بدون مراجعه به نظام مهندسی و شهرداری اقدام به ساخت و ساز می کنند.

وی تاكيد كرد: وظیفه سازمان آتش نشانی در قبال این حوادث تنها امدادرسانی است و قبل از بروز حادثه و در نظارت بر این گودبرداری‌ها و اجرای سازه نگهبان این سازمان دخل و تصرفی ندارد.

حاجی‌زاده با اشاره به خساراتی که درحوادث اخیر در مشهد به برخی ساختمان‌ها وارد شد در بررسی علل آن گفت: در این ساختمان‌ها چند عامل علت حوادث بوده که انتخاب غلط نوع و جنس سازه نگهبان یکی از آن دلایل است.

معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی شهرداری مشهد با تاکید بر ضرورت تخصص مهندس ناظر در انتخاب سازه نگهبان تاكيد كرد: حتما زیر نظر مهندسان ناظر زبده و متخصص گودبرداری ها انجام شود و نوع خاک محل احداث ساختمان درنظر گرفته شود.

حاجی زاده یادآور شد: در هر ساختمان استفاده از روش‌های مختلف برای حمایت از ساختمان‌های اطراف پیشنهاد می‌شود که مهندس ناظر وظیفه دارد بر انجام عملیات پیشگیرانه نظارت داشته باشد.

وی در بیان توصیه‌های ایمنی برای شهروندان گفت: در این گودبرداری‌ها کارگران باید لوازم حفاظت فردی را در اختیار داشته باشند و ساکنان ساختمان‌های همجوار نیز با ایجاد ترک حتی کوچک و همچنین تغییر صدای درب و پنجره‌ها به آتش نشانی اطلاع دهند تا از خطرات ثانویه جلوگیری شود.

ريزش افزون بر ۵۰ ساختمان در مشهد

همچنين مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري مشهد نيز از ريزش افزون بر ۵۰ ساختمان در مشهد در سال گذشته خبر داد و تاكيد كرد: گودبرداري‌هاي غير اصولي علت اصلی این حوادث است.

آتشپاد دوم حسن جعفري افزود: پليس ساختمان شهرداري مشهد و سازمان نظام مهندسي ساختمان متوليان اصلي كنترل رعايت مسايل ايمني در گودبرداري ساختمان‌ها هستند.

وي بيان كرد: هنوز مالكان و كارفرمايان فکر می کنند که با تیر آهن و تخته می توانند از ساختمان‌های مجاور گودبرداری‌ها حفاظت کنند و سهل انگاري كارفرمايان به حوادثي غير قابل جبران مي انجامد.

در سال گذشته در مشهد بيش از 50 بار حوادثي بر اثر گود برداري غير اصولي اتفاق افتاده است و در این میان بهای بی احتیاطی پیمانکار، عدم نظارت نظام مهندسی و پلیس ساختمان را شهروندان پرداخته اند و البته اين بار عدم رعایت مقررات ساختمان به قیمت جان كارگري ساختماني تمام شد.

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گزارش : زهره رنگ آميز