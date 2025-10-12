  1. استانها
  2. قزوین
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۱

لامعی: بیش از ۳۴۰ انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در قزوین کشف شد

لامعی: بیش از ۳۴۰ انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در قزوین کشف شد

قزوین- معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین از کشف و قطع ۳۴۲ فقره انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر لامعی از کشف بیش از ۳۴۰ انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در قزوین خبر داد و اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، با تلاش کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان و همکاری نیروی انتظامی، در مجموع ۳۴۲ فقره انشعاب غیرمجاز آب در مناطق مختلف شهری و روستایی قزوین شناسایی و قطع شد.

وی افزود: از این تعداد، ۱۸۷ فقره در مناطق روستایی و ۱۵۵ فقره در مناطق شهری بوده است.

لامعی با بیان اینکه برخورد قانونی با استفاده‌کنندگان از انشعاب‌های غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود، گفت: برای متخلفان، جرایم قانونی تعیین و پرونده آن‌ها جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین تصریح کرد: انشعاب‌های غیرمجاز ضمن تضییع حقوق دولت و مردم، می‌تواند سبب بروز مشکلات بهداشتی و اختلال در تأمین آب آشامیدنی سالم برای شهروندان شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مجازات استفاده‌کنندگان از انشعاب‌های غیرمجاز آب و فاضلاب، رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت در حال انجام است و هدف اصلی، حفظ جریان پایدار و بهداشتی آب برای مردم استان است.

لامعی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ به شرکت اطلاع دهند و در صورت تأیید گزارش توسط کارشناسان، از پاداش همکاری برخوردار شوند.

کد خبر 6619334

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها