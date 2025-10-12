لامعی: بیش از ۳۴۰ انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در قزوین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر لامعی از کشف بیش از ۳۴۰ انشعاب غیرمجاز آب آشامیدنی در قزوین خبر داد و اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، با تلاش کارشناسان شرکت آب و فاضلاب استان و همکاری نیروی انتظامی، در مجموع ۳۴۲ فقره انشعاب غیرمجاز آب در مناطق مختلف شهری و روستایی قزوین شناسایی و قطع شد.

وی افزود: از این تعداد، ۱۸۷ فقره در مناطق روستایی و ۱۵۵ فقره در مناطق شهری بوده است.

لامعی با بیان اینکه برخورد قانونی با استفاده‌کنندگان از انشعاب‌های غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود، گفت: برای متخلفان، جرایم قانونی تعیین و پرونده آن‌ها جهت رسیدگی به مراجع قضائی ارسال شده است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین تصریح کرد: انشعاب‌های غیرمجاز ضمن تضییع حقوق دولت و مردم، می‌تواند سبب بروز مشکلات بهداشتی و اختلال در تأمین آب آشامیدنی سالم برای شهروندان شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون مجازات استفاده‌کنندگان از انشعاب‌های غیرمجاز آب و فاضلاب، رسیدگی به پرونده‌ها با سرعت و دقت در حال انجام است و هدف اصلی، حفظ جریان پایدار و بهداشتی آب برای مردم استان است.

لامعی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ به شرکت اطلاع دهند و در صورت تأیید گزارش توسط کارشناسان، از پاداش همکاری برخوردار شوند.