۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۶

لشگری: برداشت برنج در کلات به‌دلیل خشکسالی ۲۰ درصد کاهش یافت

مشهد- فرماندار کلات گفت: برداشت برنج از شالیزارهای کلات امسال به دلیل خشکسالی و کاهش منابع آبی رودخانه‌ای در مقایسه با پارسال بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفتح لشگری اظهار کرد: برداشت برنج در این شهرستان مرزی پایان یافته و سه هزار و ۹۰۰ تن برنج از سطح هزار و ۳۰۰ هکتار از شالیزارهای کلات برداشت شده است.

فرماندار کلات گفت: برداشت برنج از شالیزارهای کلات امسال به دلیل خشکسالی و کاهش منابع آبی رودخانه‌ای از جمله در شهر کلات در مقایسه با پارسال بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی به فعالت بیش از ۲ هزار خانوار شالیکار کلاتی در این شهرستان اشاره و اضافه کرد: رقم بومی برنج کلات که مختص این اقلیم است دلیل عطر و طعم شهرت دارد و در استان طرفداران خاص خود را دارد.

لشگری اظهار کرد: نوع بافت خاک، زمان مناسب آفتاب‌گیری و اختلاف دمای روز و شب در پایان فصل زراعی، از عوامل مؤثر در افزایش عطر، بهبود طعم و نرمی برنج محلی کلات به شمار می‌رود.

