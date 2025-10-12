به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صداقتی، مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران درباره آخرین وضعیت پروژه چپگرد ستارخان-چمران در محدوده چهارراه (میدان توحید) اظهار کرد: در یک ماه آینده عرشه دوم پل فلزی چپگرد ستارخان-چمران «حدفاصل پایه P۳ تا پایه P۴» نصب خواهد شد.
وی با بیان اینکه نصب ستونهای P۱ و P۲ هم در آخرین مراحل خود است، گفت: با تکمیل این ستونها ساخت عرشه نیز همزمان در کارخانه تکمیل خواهد شد و وارد پروژه برای نصب میشود.
صداقتی در پایان تاکید کرد: برنامه ما این است که تا پایان امسال این تقاطع را تکمیل کنیم.
