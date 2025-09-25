۳۰ درصد زعفران ایران به ایتالیا صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جوزپه زامپینی ظهر پنجشنبه در ارتباط وبیناری اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا با دانشگاه آزاد اسلامی تربتحیدریه با هدف ارتقای راهکارهای اقتصادی منطقه بهویژه در حوزه زعفران اظهار کرد: اطلاعات مفیدی در خصوص زعفران در این وبینار حاصل شد که در اختیار فعالان اقتصادی ایتالیا قرار میدهیم.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ایتالیا اضافه کرد: نسبت به کسب اطلاعات علمی در خصوص زعفران علاقهمندیم و از دانشگاه آزاد اسلامی تربتحیدریه بابت اطلاعاتی که در اختیار ما قرار داد تشکر میکنیم.
سعید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تربتحیدریه نیز در این نشست اظهار کرد: این شهرستان به عنوان قطب تولید زعفران شناخته میشود و علاقهمند به همکاری علمی و اقتصادی با ایتالیا هستیم.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تربتحیدریه افزود: از حدود یک ماه دیگر برداشت زعفران در این شهرستان آغاز میشود که از اعضای اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا برای حضور در تربتحیدریه در زمان فصل برداشت دعوت میکنیم.
