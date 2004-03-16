با بردن كره مرا تسلي دهيد

به گزارش خبرنگار "مهر" كه در اين روستا حضور دارد ، در غم درگذشت ناگهاني مهدي كاظميان جوان 20 ساله و برادر جواد كاظميان بازيكن تيمهاي ملي ، اميد و پرسپوليس كه اهل اين روستا هستند ، مشكان سراپا سياهپوش شده است . شب گذشته و پس از ورود خانواده كاظميان به زادگاه خود و تدفين عزيز از دست رفته هيئت عزاداران حضرت ابوالفضل (ع) مشكان در خانه خانواده سوگوار حاضر شده و با برپائي مراسم عزاداري با جمع سوگواران همدردي كردند .

دوستان صميمي جواد همانند مهدي اميرآبادي ، امير فلاحي و ... خود را به روستا رسانده اند تا در تسلي خاطر همبازي خود شركت كنند . جواد در عين ناراحتي بسيار و اندوه گراني كه بر دل دارد ، مدام جوياي حال مادر و در حال دلداري به پدر خود است . ولي تا فرصتي دست مي دهد در گوشه اي خلوت كرده و در غم از دست دادن برادر اشك مي ريزد . وي به خبرنگار "مهر" مي گويد : " كمرم شكست . برادرم همه اميد و پشت و پناهم بود . هنوز هم باور نمي كنم . يكي به من بگويد كه دروغ است " ولي اين يك واقعيت است و جواد و خانواده اش هر چند كه بسيار سخت است ولي بايد با اين واقعيت كنار بيايند . در عين حال تعصب و غيرت ذاتي مهاجم تيم اميد اجازه نمي دهد كه جوياي حال اين تيم و آخرين وضعيت آنها نباشد ؛ " من كه همه اميد خودم را از دست دادم ، ولي نمي خواهم كه تيم اميد در غياب من دچار مشكل شود . اكثر آنها مهدي را خوب مي شناختند و با او دوست بودند و مي دانند كه من چه عزيزي را از دست داده ام . از همه آنها مي خواهم كه با بردن كره حداقل به مقدار كمي هم كه شده مرا تسلي دهند " .

جواد كاظميان در پايان از همه كساني كه از لحظه از دست رفتن اين عزيز روي در نقاب خاك كشيده ، با حضور يا تماس تلفني خود با وي و خانواده اش ابراز همدردي كرده اند ، صميمانه قدرداني مي كند ؛ " شرمنده همه عزيزان و بزرگواران هستم ، بخصوص سردار محمدي ، آقاي مايلي كهن ، آقاي دادكان ، كريم باقري ، همه بچه هاي تيم اميد و كلا تمام سروراني كه با حضور يا تماس تلفني خود مايه تسلي خاطر من و خانواده ام را فراهم كردند . دست همه را مي بوسم " .