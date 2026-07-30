اجرای طرح اعزام اتوبوس یکسره زائران اربعین حسینی در مرز خسروی

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، سیدحسین حسینی، سرپرست دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: در این طرح، زائران ۴ استان‌ پرتقاضای تهران، قم، اصفهان و تبریز با سوار شدن به اتوبوس در مبدا سفر و بدون تعویض اتوبوس در مرز خسروی، به صورت مستقیم تا نجف اشرف سفر می‌کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به تقاضای زائران، قرار است جابه‌جایی زائران استان آذربایجان غربی نیز از طریق اعزام اتوبوس یکسره صورت گیرد.

سرپرست دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی تصریح کرد: تاکنون و در قالب اجرای این طرح، جابه‌جایی زائران با برقراری ۴۰ سرویس ناوگان اتوبوسی صورت گرفته است.

حسینی بیان کرد: در این طرح با اختصاص مسیر مخصوص برای تردد ناوگان اتوبوسی، کنترل گذرنامه زائران در داخل اتوبوس و بر اساس شماره صندلی فروخته‌شده انجام و وسایل همراه زائران نیز با استفاده از ایکس ری پورتابل مستقر در محل توقف وسیله نقلیه کنترل می‌شود.

وی ادامه داد: در مرز عراق نیز با اختصاص مسیر مناسب برای تردد ناوگان، مسافران به منظور کنترل گذرنامه به سالن مسافری هدایت می‌شوند.

سرپرست دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی از انجام رایزنی با مقامات عراقی به‌منظور کنترل گذرنامه زائران در مرز این کشور در داخل اتوبوس خبر داد و ابراز امیدواری کرد در ایام سفرهای اربعین حسینی سال آینده و با هم‌افزایی، تعامل و همکاری مسئولان این کشور شاهد تحقق این مهم باشیم.

حسینی تصریح کرد: طرح اعزام اتوبوس یکسره زائران حسینی با هدف تسهیل سفرهای عتبات عالیات، کاهش ازدحام و معطلی زائران در مرزها و افزایش رفاه و آسایش آنان اجرا می‌شود.