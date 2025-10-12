توکلیان فر: ۲ نمایشگاه تخصصی در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر توکلیان‌فر اظهار کرد: هفتمین نمایشگاه تخصصی مادر، کودک، نوجوان، سیسمونی و اسباب‌بازی از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن فردوسی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ از این نمایشگاه بازدید کنند.

سرپرست نمایشگاه بین‌المللی مشهد افزود: در این نمایشگاه، حدود ۱۰۰۰ مترمربع فضای نمایشگاهی به ۳۶ شرکت اختصاص یافته است که از این میان ۳۲ شرکت از استان خراسان رضوی و ۴ شرکت از استان تهران حضور دارند.

وی بیان کرد: زمینه فعالیت مشارکت‌کنندگان شامل سیسمونی، پوشاک کودک، سرگرمی و اسباب‌بازی است و این نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان داخلی در حوزه کودک و خانواده محسوب می‌شود.

توکلیان فر اظهار کرد: هم‌زمان با این رویداد، هشتمین نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی (Mashhad Sportex) نیز از ۲۲ تا ۲۵ مهرماه در سالن فردوسی نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار می‌شود.

سرپرست نمایشگاه بین‌المللی مشهد افزود: این نمایشگاه در فضایی به وسعت ۳۰۰۰ مترمربع با حضور ۵۰ مشارکت‌کننده شامل شرکت‌ها و هیئت‌های ورزشی برگزار خواهد شد که از این تعداد، ۴۵ مشارکت‌کننده از خراسان رضوی و ۵ مشارکت‌کننده از استان تهران هستند.

وی تصریح کرد: حوزه‌های فعالیت شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه شامل ورزش، تجهیزات ورزشی، دوچرخه، محصولات سلامت‌محور، هیئت‌های ورزشی و تناسب اندام است.

توکلیان فر خاطرنشان کرد: در طول ایام برگزاری نمایشگاه، برنامه‌ها و رویدادهای متنوعی با محوریت اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و معاونت فرهنگی شهرداری مشهد برگزار می‌شود. همچنین حضور بیست هیئت ورزشی و اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی برای شهروندان از جمله بخش‌های جذاب این نمایشگاه خواهد بود.