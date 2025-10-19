به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر توکلیانفر اظهار کرد: بیستوپنجمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، ماشینآلات و تجهیزات وابسته همزمان با سیزدهمین نمایشگاه تخصصی چاپ و بستهبندی در مساحتی حدود ۶ هزار مترمربع برگزار میشود و از ٣٠ مهر تا ۳ آبانماه هر روز از ساعت ۱۶ الی ۲۱ برای بازدید عموم فعال است.
سرپرست نمایشگاه بینالمللی مشهد افزود: در این نمایشگاه در مجموع ۱۳۵ شرکت مشارکت دارند که از این تعداد، ۵۵ شرکت از استان خراسان رضوی و ۸۰ غرفه از سایر استانهای کشور حضور یافتهاند.
وی با اشاره به گستره حضور استانها خاطرنشان کرد: مشارکتکنندگان از استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، قزوین، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و یزد در این رویداد حضور دارند.
توکلیان فر درباره حوزه فعالیت شرکتها تصریح کرد: امسال شرکتکنندگان در بخشهای شیر و لبنیات، انواع نوشیدنیها، مواد اولیه، محصولات غذایی مختلف، همچنین ماشینآلات و تجهیزات مرتبط با تولید، فرآوری و بستهبندی حضور یافتهاند. افزون بر این، فعالان صنعت چاپ در حوزه چاپ افست، چاپ دیجیتال، کارتن و ماشینآلات، ملزومات چاپ و هدایای تبلیغاتی نیز مشارکت کردهاند.
سرپرست نمایشگاه بینالمللی مشهد با اشاره به ویژهبرنامههای جانبی نمایشگاه گفت: همزمان با این رویداد، بیستوپنجمین جشنواره ملی صنعت چاپ خراسان رضوی روز اول آبانماه در سالن همایش نمایشگاه برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: کارگاههای آموزشی تخصصی حوزه چاپ نیز از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۱ در سالن مفاخر برگزار خواهد شد که ظرفیت حضور ۵۰ شرکتکننده در هر نوبت پیشبینی شده است.
