به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانهای چهل و دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران امروز ۲۰ مهر با حضور بهروز شعیبی دبیر این رویداد در کوشک باغ هنر برگزار شد.
در ابتدای این نشست اعضای هیئت انتخاب و داوران بخشهای مختلف جشنواره برای نخستین بار معرفی شدند.
سپس شعیبی بیان کرد: آنونس جشنواره را روح الله موحدی ساخت و موسیقی بخشهای مختلف جشنواره را مسعود سخاوت دوست ساخته است. همچنین امرالله فرهادی مدیر هنری این رویداد است.
وی افزود: ۵۷ اثر وارد بخش داستانی مسابقه شدند. همچنین انیمیشن ۲۰ اثر تجربی ۲۰ مستند ۲۱ اثر و فیلمهای اقتباسی ۳۵ اثر و مسابقه عکس ۵۳ اثر بودند. در بخش بین الملل ۹۴ اثر از ۵۵ کشور در جشنواره هستند. بخش نشستهای تخصصی ما جزو برنامههای جنبی این رویداد است و سعی شد با نگاه متفاوتی از استادان و فرهیختگان دعوت شود. ۲ سانس اول هر روز مختص فیلمسازی است و ۲ سانس پایانی بینارشتهای است.
دبیر جشنواره اظهار کرد: دوستان فیلمخانه ملی امسال تعامل خوبی با ما داشتند و قرار است نسخه های اصلاح رنگ شده فیلمهای کوتاه را از دهه ۳۰ به بعد نمایش دهیم همچنین با کمک سوینا اکران ویژه نابینایان را خواهیم داشت. همچنین فیلمهای برگزیده پویش وطن به روایت من نیز در جشنواره به نمایش در میآیند.
شعیبی تصریح کرد: فیلمهایی به جشنواره ارسال شدند که کیفیت خوبی داشتند اما در باکس مستند جا نمی شدند در نتیجه بخش مقاومت را اضافه کردیم تا این آثار نیز دیده شوند با کمک معاونت زنان ریاست جمهوری نمایشگاه عکسی برگزار میشود. امسال تعامل با هنرستانها را آغاز کردیم و در کنار بخش استعداد نو یک کارگاه با حضور بچه های هنرستانهای سینمایی برگزار میکنیم همچنین در زمانهایی موسیقی محیطی اجرا میشود.
دبیر جشنواره فیلم کوتاه درباره جایزه مردمی این رویداد گفت: طبق سالهای قبل آرا جمع آوری میشود. با مدیریت سعید نجاتی گروهی که تجربه این کار را داشتند دعوت شدند و جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم اهدا میشود.
