حمیدرضا مومنیان در حاشیه بازدید از خانه خلاق نقلی و گذر آب‌انبار کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این بازدید ضمن گفت‌وگو با فعالان حوزه صنایع خلاق، بر ضرورت گسترش همکاری میان پارک علم وفناوری و نهادهای فرهنگی برای توسعه زیست‌بوم خلاق منطقه تأکید کردیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کاشان ابراز کرد: پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان از تشکیل هسته‌های نوآور در زنجیره ارزش صنایع خلاق حمایت می‌کند تا ایده‌های خلاق به کسب‌وکارهای پایدار و فناورانه تبدیل شوند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان همچنین از برنامه‌ریزی برای امضای تفاهم‌نامه همکاری میان این پارک، خانه خلاق نقلی و فعالان صنایع خلاق در گذر آب‌انبار با هدف توسعه منطقه نوآوری صنایع خلاق در کاشان خبر داد.

وی همچنین بر حمایت از شکل‌گیری منطقه نوآوری صنایع خلاق در کاشان به عنوان گامی مؤثر در توسعه اقتصاد خلاق منطقه تأکید کرد.

مومنیان افزود: خانه خلاق نقلی و گذر آب‌انبار به عنوان دو مرکز فعال در حوزه صنایع خلاق با رویکردی نوین زمینه تعامل میان هنرمندان، کارآفرینان فرهنگی و فعالان زیست‌بوم خلاق کاشان را فراهم کرده‌اند.