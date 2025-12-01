مومنیان: مرکز پیش‌ رشد ابوزیدآباد افتتاح شد

حمیدرضا مومنیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز پیش رشد ابوزیدآباد شهرستان آران و بیدگل با همکاری شهرداری ابوزیدآباد و تحت پوشش پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان به صورت رسمی راه‌اندازی شد.

وی ابراز کرد: این مرکز با هدف حمایت از هسته‌های نوآور، توسعه صنایع خلاق و تقویت مشاغل خانگی در شهر ابوزیدآباد، بستری مناسب برای پرورش ایده‌های نوآورانه و تجاری‌سازی آن‌ها فراهم می‌کند.

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان تصریح کرد: راه‌اندازی این مرکز، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های نوآوری و فناوری منطقه است و هدف آن توانمندسازی جوانان و بانوان، حمایت از مشاغل خانگی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار است.

وی خاطرنشان کرد: هسته‌های نوآور در مرکز پیش رشد ابوزیدآباد می‌توانند ایده‌های خلاقانه را به محصولات و خدمات کاربردی برای ورود به بازار صنایع خلاق و محصولات خانگی تبدیل کنند.

مومنیان افزود: این همکاری دانشگاه و شهرداری، نمونه‌ای از تعامل میان بخش‌های علمی و اجرایی برای تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی است و نقش کلیدی در توسعه پایدار و نوآوری در شهر ابوزیدآباد ایفا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: مرکز پیش رشد ابوزیدآباد علاوه بر حمایت از استارتاپ‌ها و هسته‌های نوآور، بستری برای آموزش، مشاوره و شبکه‌سازی میان فعالان صنایع خلاق و مشاغل خانگی فراهم کرده و به توسعه علمی و اقتصادی منطقه کمک می‌کند.