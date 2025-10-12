  1. استانها
  2. خوزستان
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۹

هزاروندی: مراکز جوار کارگاهی موتور مهارت‌آفرینی صنعت خوزستان‌ هستند

اهواز - مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان با اشاره به فعالیت ۵۳ مرکز جوار و بین کارگاهی در استان از اجرای بیش از ۷۳ هزار نفرساعت آموزش مهارتی در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملایی هزاروندی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از فعالیت ۵۳ مرکز آموزش جوار و بین کارگاهی در سطح استان خبر داد و گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۷۳ هزار و ۷۵۸ نفرساعت آموزش مهارتی برای شاغلین بنگاه‌های اقتصادی در این مراکز اجرا شده است.

وی با اشاره به تنوع رشته‌های آموزشی در این مراکز افزود: آموزش‌ها در حوزه‌های الکترونیک، صنایع پوشاک، برق، متالورژی، مکانیک، بهداشت و ایمنی، صنایع دستی، صنایع خودرو، فناوری اطلاعات، کنترل و ابزار دقیق، و تأسیسات ارائه می‌شود. ملایی

هزاروندی با تأکید بر نقش راهبردی این مراکز در توانمندسازی نیروی کار گفت: مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، بستر استفاده بهینه از امکانات آموزشی برای شاغلان را فراهم می‌کنند و در کاهش هزینه‌های جانبی تولید و ارتقای مهارت نیروی انسانی مؤثرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، شرکت‌هایی نظیر ملی حفاری ایران، هواپیمایی کارون، پتروشیمی آبادان، مناطق نفت‌خیز جنوب، فولاد اکسین، تعاونی زنان روستایی عقیلی، خیریه امام علی (ع)، فولاد جنوب، اداره بهزیستی، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در این طرح مشارکت دارند یا در حال اخذ مجوز تأسیس مرکز جوار هستند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان هدف از ایجاد این مراکز را ارتقای مهارت، صیانت از نیروی کار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها عنوان کرد و افزود: به اعتقاد کارشناسان بازار کار، این مراکز نقش مهمی در بروزرسانی سطح مهارت و افزایش رقابت‌پذیری صنایع دارند.

وی در توضیح ساختار این مراکز گفت: مرکز جوار کارگاهی، مستقل از خط تولید بوده و توسط یک یا چند واحد صنعتی قابل تأسیس است؛ در حالی‌که مرکز بین کارگاهی، آموزش‌های عملی را در جریان تولید ارائه می‌دهد.

ملایی هزاروندی بیان کرد: در آینده نزدیک، دو مرکز جدید به این مجموعه افزوده خواهد شد. همچنین در سال گذشته، ۱۴۲ هزار و ۲۴۵ نفرساعت آموزش مهارتی در این مراکز برای ارتقای مهارت شاغلین برگزار شده است.

