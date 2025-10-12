به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملایی هزاروندی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه‌ای از فعالیت ۵۳ مرکز آموزش جوار و بین کارگاهی در سطح استان خبر داد و گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۷۳ هزار و ۷۵۸ نفرساعت آموزش مهارتی برای شاغلین بنگاه‌های اقتصادی در این مراکز اجرا شده است.

وی با اشاره به تنوع رشته‌های آموزشی در این مراکز افزود: آموزش‌ها در حوزه‌های الکترونیک، صنایع پوشاک، برق، متالورژی، مکانیک، بهداشت و ایمنی، صنایع دستی، صنایع خودرو، فناوری اطلاعات، کنترل و ابزار دقیق، و تأسیسات ارائه می‌شود. ملایی

هزاروندی با تأکید بر نقش راهبردی این مراکز در توانمندسازی نیروی کار گفت: مراکز جوار کارگاهی و بین کارگاهی، بستر استفاده بهینه از امکانات آموزشی برای شاغلان را فراهم می‌کنند و در کاهش هزینه‌های جانبی تولید و ارتقای مهارت نیروی انسانی مؤثرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر، شرکت‌هایی نظیر ملی حفاری ایران، هواپیمایی کارون، پتروشیمی آبادان، مناطق نفت‌خیز جنوب، فولاد اکسین، تعاونی زنان روستایی عقیلی، خیریه امام علی (ع)، فولاد جنوب، اداره بهزیستی، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در این طرح مشارکت دارند یا در حال اخذ مجوز تأسیس مرکز جوار هستند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان هدف از ایجاد این مراکز را ارتقای مهارت، صیانت از نیروی کار و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌ها عنوان کرد و افزود: به اعتقاد کارشناسان بازار کار، این مراکز نقش مهمی در بروزرسانی سطح مهارت و افزایش رقابت‌پذیری صنایع دارند.

وی در توضیح ساختار این مراکز گفت: مرکز جوار کارگاهی، مستقل از خط تولید بوده و توسط یک یا چند واحد صنعتی قابل تأسیس است؛ در حالی‌که مرکز بین کارگاهی، آموزش‌های عملی را در جریان تولید ارائه می‌دهد.

ملایی هزاروندی بیان کرد: در آینده نزدیک، دو مرکز جدید به این مجموعه افزوده خواهد شد. همچنین در سال گذشته، ۱۴۲ هزار و ۲۴۵ نفرساعت آموزش مهارتی در این مراکز برای ارتقای مهارت شاغلین برگزار شده است.