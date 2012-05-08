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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۸:۴۴

در نیشکر سلمان فارسی/

مرکز جوار بین کارگاهی فنی و حرفه ای افتتاح شد

مرکز جوار بین کارگاهی فنی و حرفه ای افتتاح شد

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون فنی و آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت: به منظور آموزش شاغلان در صنایع همگام با فناوری روز جهانی در استان، مرکز جوار بین کارگاهی فنی و حرفه ای شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی افتتاح شد.

شهرام ملایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مرکز با هدف ارتقای سطح مهارت کارگران با توجه به رویکرد سیاستهای اقتصادی کشور که مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان ایجاد شده است.

ملایی تصریح کرد: صیانت از نیروی کار و ارتقای مهارت کارگران از طریق ایجاد مراکز آموزش جوار کارگاهی و آموزشی ضمن کار محقق می شود.

وی تصریح کرد: در مراکز جوار بین کارگاهی شرکت کشت و صعنت سلمان فارسی متناسب با نیازهای آموزشی رشته هایی از قبیل برق، تعمیر ماشین آلات، کشاورزی، رشته های مرتبط با خوراک دام و دیگر رشته های کشاورزی برای کارگران، کارکنان و سرپرستان واحدها ارائه می شود.

معاون فنی و آموزشی ادامه داد: در سال گذشته اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در رشته های برق، رایانه و آموزشهای پیشرفته به میزان 10 هزار نفرساعت در این شرکت آموزش اجرا کرد که با راه اندازی این مرکز سالانه بیش از 40 هزار نفرساعت آموزش ارائه می شود.

ملایی، دیگر توافقات به دست آمده با این شرکت را برگزاری دوره های تخصصی مشترک در مراکز آموزش فنی و حرفه ای اهواز و شادگان، واگذاری تعدادی از کارگاه های آموزشی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی و انجام تعهدات بخش برون سپاری و همچنین اعزام مربیان شرکت مزبور برای شرکت در دوره های بازآموزی و ارتقای مهارت در مرکز تربیت مربی کرج اعلام کرد.

وی عنوان کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان برای آموزش صحیح نیروی کار و ارتقای مهارت کارگران آمادگی توسعه آموزشهای مهارتی در صنایع و صنوف سراسر استان را دارد.

این مرکز در40کیلومتری کلانشهر اهواز و در مسیر جاده  آبادان –اهواز واقع شده است. 
کد مطلب 1596066

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