به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرکز هیأت‌امنایی آموزش فنی و حرفه‌ای سازمان مناطق آزاد کشور و دومین مرکز تخصصی هیأت‌امنایی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ظهر امروز دوشنبه در شهرستان آبادان آغاز به‌کار کرد.

رضا باجولوند مشاور رئیس سازمان و رئیس دبیرخانه مراکز هیأت‌امنایی در این مراسم با اشاره به راه‌اندازی ۱۴ مرکز هیأت‌امنایی در کشور گفت: مرکز آبادان نخستین نمونه در مناطق آزاد است و هدف از این الگو، بهره‌گیری از ظرفیت صنایع و بخش خصوصی برای تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار کار است.

وی افزود: در این مدل، مدیریت مراکز از حالت فردی به گروهی تغییر می‌یابد و تصمیم‌ها به‌صورت جمعی و با حضور نمایندگان دولت، بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و خبرگان آموزشی اتخاذ می‌شود. این اقدام به معنای واگذاری مراکز به بخش خصوصی نیست بلکه حرکتی از حاکمیت دولتی به حکمرانی مشارکتی است.

باجولوند با اشاره به برنامه‌های آینده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اظهار داشت: هدف این است که هیأت امنا از یک نهاد صرفاً مشورتی به بازوی اجرایی و راهبردی تبدیل شود. رویکرد جدید بر مدیریت منابع مالی، صرفه‌جویی، بهره‌وری و توانمندسازی مراکز متمرکز است.

در ادامه این مراسم، شهرام ملایی هزاروندی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان با تأکید بر نقش کلیدی آموزش‌های مهارتی در توسعه اقتصادی گفت: «کشورهایی که به مهارت‌آموزی توجه کرده‌اند، در کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره‌وری نیروی کار موفق بوده‌اند.

وی افزود: یکی از اهداف راه‌اندازی مراکز هیأت‌امنایی، استفاده از ظرفیت‌های محلی و همکاری نزدیک‌تر با اتاق‌های بازرگانی، اصناف و صنایع منطقه است. مرکز آبادان با همین نگاه شکل گرفته تا الگویی پویا و مستقل در مدیریت مهارت‌آموزی باشد.

ملایی هزاروندی در پایان ابراز امیدواری کرد: «با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، اتاق بازرگانی و منطقه آزاد اروند، مرکز هیأت‌امنایی آبادان به مرکزی پویا، مستقل و اثرگذار در تربیت نیروی کار ماهر تبدیل شود و زمینه‌ساز گسترش این الگو در سراسر استان خوزستان شود.