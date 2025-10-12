  1. استانها
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۱

معتمدیان: فعالیت تولیدی باید با مدیریت،سرعت و در چارچوب قانون پیش برود

شهریار- استاندار تهران بر لزوم پیگیری مستمر مدیران دستگاه‌های اجرایی تا رفع کامل موانع تولید تأکید کرد و گفت: فعالیت واحدهای اقتصادی باید با مدیریت، سرعت و در چارچوب قانون پیش برود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، صبح یکشنبه، در جریان بازدید از یک واحد تولیدی فرآورده‌های گوشتی در شهریار، با اشاره به سیاست دولت در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا زمان حصول نتیجه نهایی، مشکلات واحدهای تولیدی را با جدیت دنبال کنند.

وی افزود: روند کار در استان باید به‌صورت سیستمی و منسجم با نظارت مستمر پیش رود و در مواردی که مانعی وجود دارد، مداخله مدیریتی تا رفع کامل مشکل ادامه یابد.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به اجرای برنامه «یکشنبه‌های تولید و سرمایه‌گذاری» گفت: هدف از این طرح، تسریع در روند اجرای پروژه‌های توسعه‌ای، رفع موانع تولید و تسهیل امور سرمایه‌گذاران و کارآفرینان است.

معتمدیان با بیان اینکه انتظار فعالان اقتصادی از مجموعه مدیریتی استان، مدیریت مؤثر، تصمیم‌گیری سریع و تسهیل امور در چارچوب قانون است، تصریح کرد: این بازدید در راستای تحقق همین رویکرد انجام شد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای واحد تولیدی مورد بازدید تأکید کرد: این مجموعه با عملکرد مطلوب خود، قابلیت توسعه تا سه برابر ظرفیت فعلی را دارد و لازم است دستگاه‌های مرتبط در مسیر تحقق این هدف همکاری و حمایت لازم را داشته باشند.

استاندار تهران در پایان با بیان اینکه واحدهای تولیدی و بسته‌بندی نقش مهمی در تنظیم بازار و زنجیره تأمین دارند، خاطرنشان کرد: توسعه این مجموعه‌ها می‌تواند در تأمین پایدار، کنترل قیمت‌ها و ارتقای امنیت غذایی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.

