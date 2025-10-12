به گزارش خرنگار مهر، محمد حسین ستوده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اهمیت بسیار زیاد مقابله با ناقل مهاجم آئدس و کشف به موقع حضور این ناقل پایش حشره بالغ، پایش لاروی و اویتراپ گذاری (تله گذاری) جهت مقابله با این ناقل در شهرستان بوشهر به صورت منظم انجام میشود.
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: با توجه نزدیک شدن به فصل بارندگی و افزایش احتمال حضور پشه مهاجم آئدس در شهرستان بوشهر تیمهای کلکتوری در سطح این شهرستان به فعالیتهای خود شدت بخشیدهاند.
این مقام مسئول تصریح کرد: بهترین زمان عملیات پایش پشه آئدس مهاجم، به دلیل هماهنگی با ساعت بیولوژیک عملکرد ناقل دو ساعت بعد از طلوع آفتاب و ۲ ساعت قبل از غروب آفتاب است.
وی بیان کرد: بر همین اساس تیم بررسی حشرهشناسی، متشکل از کارشناس کنترل ناقلین معاونت بهداشت دانشگاه و کارشناسان مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در راستای تشدید مراقبتها در دو تایم صبح و عصر بررسی گستردهای از چاله آسانسور ساختمانهای در حال ساخت و آبهای راکد و اسکله صیادی در برخی محلات شهر بوشهر انجام دادند همچنین بررسی لاروی در سطح نقاط پرخطر شهرستان استمرار دارد.
سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر افزود: پایش به صورت انجام تله گذاری در مبادی ورودی شامل اسکلههای اداره بنادر و دریانوردی بوشهر، اسکلههای صیادی و فلات قاره خارک و همچنین فرودگاه بینالمللی شهر بوشهر و برخی از مراکز خدمات جامع سلامت شهری انجام میشود و از شهریور ماه تاکنون در مجموع در ۴۲۸ نقطه اویتراپ گذاری انجام شده است.
