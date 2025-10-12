خسروپور: ثبت بیش از ۲۵۰۰ عمل جراحی موفق در سقز

به گزارش خبرگزاری مهر، پروین خسروپور، با اشاره به عملکرد موفق بخش جراحی بیمارستان امام خمینی (ره) اظهار کرد: در ششماهه نخست سال جاری، بیش از ۲۵۰۰ عمل جراحی در رشتههای مختلف از جمله چشمپزشکی، اورولوژی، ENT، زنان و جراحی عمومی با موفقیت انجام شده است.
وی افزود: این موفقیتها به دلیل تلاشهای مستمر در راستای توسعه خدمات جراحی، ارتقا کیفیت مراقبتها و کاهش اعزام بیماران به سایر مراکز درمانی حاصل شده است.
وی افزود: بیشترین تعداد عملهای جراحی در بخش چشمپزشکی با بیش از ۱۴۰۰ عمل انجام شده است که بیش از ۵۵ درصد کل جراحیهای بیمارستان را شامل میشود.
خسروپور یادآور شد: همچنین بخشهای اورولوژی و ENT با مجموعاً بیش از ۹۰۰ عمل جراحی موفق، عملکرد برجستهای در این مدت داشتهاند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان سقز به موفقیتهای بخش زنان اشاره کرد و گفت: در بخش زنان نیز جراحیهای تخصصی با حضور پزشکان باتجربه و برنامهریزی دقیق انجام شده که نتایج آن کمترین عوارض و بالاترین کیفیت درمان بوده است.
وی در پایان ضمن قدردانی از کادر جراحی، بهویژه پزشکان متخصص، پرستاران، نیروهای بیهوشی و کارکنان اتاق عمل، تاکید کرد: این نتایج درخشان حاصل تلاش تیمی و همکاری همهجانبه است و با وجود چالشهایی همچون کمبود نیروی انسانی و فرسودگی تجهیزات، هیچ عمل جراحی به دلیل کمبود امکانات به تعویق نیفتاده و تمام بیماران خدمات مورد نیاز را دریافت کردهاند.
