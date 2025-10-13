موفقیت جراحان بیمارستان امیرالمومنین(ع) قم در بازسازی ۴ رباط زانو

به گزارش خبرگزاری مهر، در جراحی پیچیده، حسن قصیر فوقتخصص جراحی زانو، موفق شد چهار رباط اصلی زانو را بهصورت همزمان بازسازی کرده و همچنین پارگی ریشه خلفی منیسک داخلی را ترمیم کند.
این عمل که از نظر فنی و زمانی جزو جراحیهای دشوار و فوقالعاده دقیق به شمار میرود، در اتاق عمل پیشرفته بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) قم انجام شد.
بیمار پس از جراحی در وضعیت عمومی پایدار قرار دارد و دوران نقاهت خود را تحت نظر تیم درمانی مرکز سپری میکند.
عمل بازسازی همزمان چند رباط زانو یکی از پیچیدهترین جراحیهای ارتوپدی محسوب میشود که نیازمند هماهنگی دقیق تیم جراحی، بیهوشی و توانبخشی است.
موفقیت این عمل در قم، گامی مهم در مسیر ارتقای سطح خدمات فوقتخصصی و کاهش ارجاع بیماران به مراکز خارج از استان به شمار میرود.
