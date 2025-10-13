  1. استانها
  2. قم
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

موفقیت جراحان بیمارستان امیرالمومنین(ع) قم در بازسازی ۴ رباط زانو

موفقیت جراحان بیمارستان امیرالمومنین(ع) قم در بازسازی ۴ رباط زانو

قم- برای نخستین بار در استان قم، یک عمل جراحی فوق‌تخصصی و کم‌نظیر بازسازی هم‌زمان چهار رباط زانو در بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) با موفقیت کامل انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جراحی پیچیده، حسن قصیر فوق‌تخصص جراحی زانو، موفق شد چهار رباط اصلی زانو را به‌صورت هم‌زمان بازسازی کرده و همچنین پارگی ریشه خلفی منیسک داخلی را ترمیم کند.

این عمل که از نظر فنی و زمانی جزو جراحی‌های دشوار و فوق‌العاده دقیق به شمار می‌رود، در اتاق عمل پیشرفته بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) قم انجام شد.

بیمار پس از جراحی در وضعیت عمومی پایدار قرار دارد و دوران نقاهت خود را تحت نظر تیم درمانی مرکز سپری می‌کند.

عمل بازسازی هم‌زمان چند رباط زانو یکی از پیچیده‌ترین جراحی‌های ارتوپدی محسوب می‌شود که نیازمند هماهنگی دقیق تیم جراحی، بیهوشی و توان‌بخشی است.

موفقیت این عمل در قم، گامی مهم در مسیر ارتقای سطح خدمات فوق‌تخصصی و کاهش ارجاع بیماران به مراکز خارج از استان به شمار می‌رود.

کد خبر 6621180

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها