هواسی: افزایش سرمایه اجتماعی و مبارزه با فساد اولویت‌ بازرسی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی هواسی در جمع خبرنگاران ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جبهه مقاومت، با اشاره به اهمیت روزافزون جبهه مقاومت در سطح جهانی گفت: امروز نام فلسطین و جبهه مقاومت در سراسر دنیا شناخته‌شده است و حتی در کشورهای غربی نیز مردم به این باور رسیده‌اند که جهاد در این جبهه به دنبال ایجاد آرامش و عدالت در دنیا است.

وی در ادامه به اهمیت مبارزه با اسلام‌هراسی و تحولات ایجاد شده در پی عملیات‌های جبهه مقاومت اشاره کرد و افزود: در گذشته اسلام‌هراسی از طریق گروه‌هایی مانند داعش ترویج می‌شد، اما امروز شاهد گرایش بسیاری از مردم به اسلام در کشورهای مختلف هستیم که از دستاوردهای جبهه مقاومت است.

بازرس کل استان کردستان با تأکید بر نقش رسانه‌ها در پیگیری مطالبات عمومی، گفت: رسانه‌ها همکاران ما در دستگاه‌های نظارتی هستند و یکی از وظایف ما در سازمان بازرسی، مطالبه‌گری از مسئولان و پیگیری مسائل و مشکلات مردم است.

هواسی همچنین بر لزوم ایجاد ارتباط نزدیک‌تر با مردم برای تحقق این هدف تأکید کرد و افزود: در این راستا، سازمان بازرسی به‌طور مستمر در دستگاه‌های اجرایی حضور پیدا کرده و با جمع‌آوری شکایات و گله‌مندی‌ها، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی یادآور شد: حضور سازمان بازرسی در دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مشکلات مردم، منجر به حل چندین مشکل مهم در سطح استان شده است.

مبارزه با فساد و ساماندهی معادن

هواسی در بخش دیگری از سخنان خود به مبارزه با فساد و مشکلات ناشی از معادن استان کردستان اشاره کرد و گفت: معادن استان با مشکلات جدی از جمله خام‌فروشی و فرار از پرداخت حقوق دولتی مواجه هستند و در یکی از بازرسی‌ها، ما بیش از ۳,۵۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن را شناسایی کردیم و اقدامات قانونی برای وصول آن آغاز شد.

وی همچنین از طرح‌های مبارزه با فساد در بخش‌های مالی و بانکی سخن گفت و افزود: فرار مالیاتی و پولشویی از طریق تعدد حساب‌های بانکی یکی از مشکلات عمده است و برای حل این معضل، طرح ساماندهی حساب‌های بانکی ارائه داده‌ایم که در حال پیگیری است.

بازرس کل کردستان در نهایت به مسائل زیست‌محیطی و حفاظت از منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: یکی از پروژه‌های مهمی که پیگیری کردیم، جلوگیری از تخریب جنگل‌ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی بود و با استفاده از نقشه‌های هوایی و ماهواره‌ای، توانستیم متخلفین را شناسایی و پرونده‌های آنها را به مراجع قضائی ارجاع دهیم.

وی افزود: در استان کردستان با توجه به ظرفیت‌های بالای معدنی، ضرورت دارد که به معادن توجه ویژه‌ای داشته باشیم و از خام‌فروشی جلوگیری کنیم تا ارزش افزوده بیشتری از معادن کسب کنیم.

بازرس کل کردستان با تأکید بر لزوم همکاری و تلاش جهادی همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی در راستای رفع مشکلات مردم، اظهار داشت: همه ما در خدمت مردم هستیم و تنها با هم‌افزایی و عزم جدی می‌توانیم به مشکلات موجود غلبه کنیم.

وی عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور در تلاش است که به سمت یک سازمان فناور و مردم‌محور حرکت کند. گ و این سازمان با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و فناوری‌های نوین، تلاش دارد تا نظارت‌های سنتی را کنار بگذارد و به نظارت‌های دیجیتال و هوشمند روی آورد.

به گفته وی، ما به ۳۵۰ سامانه متصل هستیم تا نظارت‌های دقیق‌تری داشته باشیم و باید دستگاه‌ها و سازمان‌ها خودکار و الکترونیکی عمل کنند، زیرا دیگر نمی‌توان با چند نفر به صورت سنتی و دستی نظارت کرد.

هواسی همچنین بر اهمیت مشارکت مردم در فرآیند نظارت تأکید کرده و افزود: در سازمان بازرسی، مردم به عنوان ناظران اصلی فساد شناخته می‌شوند و برای همین سامانه‌ای طراحی شده است تا مردم بتوانند گزارش فساد را به صورت ناشناس ارسال کنند و از وضعیت رسیدگی به گزارش‌هایشان آگاه شوند.

برگزاری جشنواره شفافیت در آذر ماه

وی در ادامه به جشنواره شفافیت اشاره کرد و گفت: امسال اولین جشنواره شفافیت در آذرماه برگزار می‌شود تا عملکرد دستگاه‌ها ارزیابی شده و دستگاه‌های برتر معرفی شوند چرا که شفافیت باید در تمام دستگاه‌ها حاکم باشد تا مبارزه با فساد مؤثر واقع شود.

بازرس کل کردستان همچنین از اقدامات جدی برای تعیین تکلیف کالاهای رسوبی در گمرک و انبارهای عمومی سخن گفت و اظهار داشت: در استان کردستان، با تلاش مسئولین و پیگیری‌های ما، وضعیت کالاهای رسوبی به خوبی تعیین تکلیف شده است.

وی به اهمیت آسیب‌شناسی و پیشگیری از تخلفات اشاره کرد و افزود: ما در سازمان بازرسی در ابتدای دولت، آسیب‌شناسی دقیقی از وضعیت استان‌ها در حوزه‌های مختلف انجام دادیم و این کار باعث شد که در سراسر کشور نیز این الگو پیاده‌سازی شود.

وی در پایان به تعداد شکایات مردمی که در سال گذشته رسیدگی شده، اشاره کرد و افزود: در سال گذشته، ۲۵۱۴ شکایت را بررسی کردیم و در کنار آن جلسات متعددی با مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های اجرایی داشتیم تا از طریق پیشگیری و هشدار، از وقوع تخلف جلوگیری کنیم.