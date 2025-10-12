به گزارش خبرگزاری مهر، احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، که به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در «مجمع تقویت همکاری‌های بین‌منطقه‌ای در مورد توفان‌های گردوخاک» در بیروت لبنان حضور یافته است، با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: این نشست گامی مهم برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مقابله با چالش جدی گردوخاک و کاهش آثار منفی آن بر محیط زیست، اقتصاد و سلامت ساکنان منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: در این مجمع، بر افزایش همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با پدیده گردوخاک تاکید شد و سندی تهیه شد که بستری برای تعامل و گفتگو میان کشورهای عضو در خصوص گردوخاک و اقدامات مقابله‌ای به‌منظور کاهش آثار مخرب آن فراهم می‌کند.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور بیان کرد: این نشست در ادامه نشست اخیر سازمان ملل متحد در نایروبی کنیا برگزار شد که با حضور نمایندگان کشورهای مختلف از جمله رئیس سازمان هواشناسی ایران انجام گرفت و گفتگوهای آن در راستای برنامه‌های «دهه مبارزه با گردوخاک سازمان ملل (۲۰۳۴-۲۰۲۵)» تنظیم شده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاددهنده اصلی نام‌گذاری این دهه در سازمان ملل متحد بوده است، خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان در کنفرانس بیروت بر چند محور کلیدی از جمله تبادل نظر در مورد راهکارهای کاهش اثرات مخرب گردوخاک، شناسایی و بررسی نقاط کانونی، و اجرای برنامه‌هایی برای کاهش تولید گردوخاک در مناطق حساس شمال‌غرب آفریقا، خاورمیانه و جنوب‌غرب آسیا متمرکز شدند.

وظیفه ادامه داد: در این نشست همچنین نمونه‌های موفق اقدامات کشورها در سطح ملی و منطقه‌ای، و نمونه‌های پروژه‌های مشترک دوجانبه در زمینه کاهش تولید و خیزش گردوخاک از مناطق کانونی بررسی شد.

وی یادآور شد: نقش سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و صندوق‌های مالی در حمایت از اقدامات مثبت و توسعه گفتگوهای دوجانبه و منطقه‌ای، از دیگر محورهای مهم این نشست بود. همچنین بر لزوم افزایش تعامل مؤثر برای کاهش پدیده گردوخاک تأکید شد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به بررسی کمبودهای موجود در زمینه داده‌های مشاهداتی و مدل‌سازی افزود: در این نشست بر ضرورت تقویت سیستم‌های هشدار سریع و شبکه‌های پایش منطقه‌ای برای مقابله مؤثرتر با پدیده گردوخاک تأکید شد.

وی درباره دستاوردهای این نشست بیان کرد: سند نهایی نشست، مبنایی برای گفتگو و همکاری بیشتر میان کشورهای عضو در زمینه مقابله با پدیده گردوخاک و اقدامات مقابله‌ای برای کاهش آثار مخرب آن خواهد بود. همچنین تعریف مکانیسم‌های مالی و هماهنگی برای اجرای طرح‌های مشترک از اهداف این سند است.

وظیفه تصریح کرد: در این کنفرانس دو روزه، نمایندگانی از کشورهای جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا با پشتیبانی دولت سوئد حضور داشتند. علاوه بر این، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله «کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی ملل متحد (UNCCD)»، «سازمان هواشناسی جهانی (WMO)»، «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای غرب آسیا (UN-ESCWA)» و «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (UNESCAP)» نیز در گفت‌وگوها شرکت کردند.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور در پایان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز با حضور نمایندگانی از سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان هواشناسی کشور، وزارت امور خارجه و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در این نشست مشارکت داشت و ضمن تشریح مواضع خود، آمادگی ایران برای انجام تحقیقات و اجرای پروژه‌های دوجانبه و چندجانبه در زمینه مقابله با گردوخاک را اعلام کرد.