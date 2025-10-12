به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از بعدازظهر فردا (دوشنبه، ۲۱ مهر) تا روز سه‌شنبه (۲۲ مهر) در بعضی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با خیزش یا انتقال گرد و خاک، به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران، پیش‌بینی می‌شود.

اداره کل هواشناسی تهران مخاطرات این شرایط جوی را شامل لغزندگی موقت معابر و جاده‌ها، احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، آسیب به تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، گاهی خیزش گرد و خاک و امکان انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار، کاهش کیفیت هوا و شعاع دید، احتمال وزش باد خیلی شدید موقت و رخداد طوفان گرد و خاک، خطر شکستن درختان کهنسال و نهال‌ها و امکان آسیب به پوشش گلخانه‌ها اعلام کرده است.

این شرایط جوی همچنین احتمال کاهش نسبی دمای کمینه و یخبندان موقت شبانه در دامنه‌ها و ارتفاعات را به همراه دارد و در ارتفاعات شمالی، به‌ویژه ارتفاعات بالادست، با افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار باران گاهی همراه با رعد و برق همراه خواهد بود.

هواشناسی استان تهران با تاکید بر رعایت نکات ایمنی، توصیه کرد که در عبور و مرور جاده‌ای احتیاط شود، سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی مستحکم شوند، از حضور در تأسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها پرهیز شود، از پرواز گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد خودداری شود، از تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام اجتناب شود، پوشش گلخانه‌ها مستحکم گردد، در امور عمرانی و کشاورزی احتیاط شود، از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز شود و در طبیعت‌گردی و کوهنوردی، به‌ویژه صعود به ارتفاعات، به دلیل خطر رگبار، رعد و برق و صاعقه احتیاط لازم صورت گیرد. همچنین از چرای دام و کوچ عشایر در مناطق کوهستانی شمالی نیز باید اجتناب شود.