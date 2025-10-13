هشدار هواشناسی؛ بارش شدید باران و طوفان گردوخاک در ۷ استان کشور

صادق ضیائیان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز دوشنبه (۲۱ مهر) در برخی مناطق استانهای اردبیل و مازندران شاهد بارش خواهیم بود.
وی افزود: نقشههای همدیدی و آیندهنگری هواشناسی نشان میدهد سهشنبه (۲۲ مهر) در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز بارش رخ میدهد و در روزهای چهارشنبه (۲۳ مهر) و پنجشنبه (۲۴ مهر) نیز در گیلان، غرب مازندران و شرق اردبیل بارش پیشبینی میشود.
ضیائیان ادامه داد: طی دو روز آینده، بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و ارتفاعات شرق هرمزگان و همچنین امروز در جنوب بوشهر، افزایش ابر، رگبار پراکنده، گاهی همراه با رعد و برق، وزش باد و گرد و خاک مورد انتظار است.
وی اظهار کرد: طی پنج روز آینده، در نوار شرقی کشور و امروز در غرب، شمال غرب، دامنههای جنوبی البرز و برخی مناطق شمال شرق، وزش باد شدید پیشبینی میشود که در مناطق مستعد، احتمال خیزش گرد و خاک وجود دارد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به وضعیت گرد و خاک در غرب کشور گفت: امروز احتمال شکلگیری توده گرد و خاک روی کشور عراق و انتقال آن به نوار غربی کشور وجود دارد.
وی درباره وضعیت هوای تهران ادامه داد: آسمان پایتخت امروز (۲۱ مهر) کمی ابری است و با وجود غبار صبحگاهی، از بعدازظهر افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک پیشبینی میشود. حداقل دمای تهران ۱۶ و حداکثر آن ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.
هشدار زرد هواشناسی؛ وزش باد شدید در تهران
ضیائیان با صدور هشدار سطح زرد بیان کرد: از بعدازظهر امروز (دوشنبه، ۲۱ مهر) تا فردا (سهشنبه، ۲۲ مهر) در برخی ساعات، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید همراه با خیزش یا انتقال گرد و خاک، بهویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران، پیشبینی میشود.
وی مخاطرات ناشی از این شرایط جوی را شامل لغزندگی موقت معابر و جادهها، احتمال سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازههای موقت مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی، آسیب به تجهیزات مرتفع مانند برجها و دکلها، خیزش گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و شعاع دید، وزش باد بسیار شدید موقت، طوفان گرد و خاک، خطر شکستن درختان کهنسال و نهالها و احتمال آسیب به پوشش گلخانهها عنوان کرد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی افزود: این شرایط جوی همچنین موجب کاهش نسبی دمای کمینه و احتمال یخبندان موقت شبانه در دامنهها و ارتفاعات میشود. در ارتفاعات شمالی کشور نیز، بهویژه در نواحی بالادست، افزایش ابر، وزش باد شدید و رگبار باران گاهی با رعد و برق پیشبینی میشود.
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: در عبور و مرور جادهای احتیاط شود، سازههای موقت و سست مانند داربستها و تابلوهای تبلیغاتی مستحکم شوند و از حضور در تأسیسات و مکانهای مرتفع مانند برجها و دکلها پرهیز گردد. لازم است از پرواز گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد خودداری شود و از تردد و توقف کنار درختان و سازههای ناتمام اجتناب گردد. همچنین پوشش گلخانهها باید مستحکم شود و در امور عمرانی و کشاورزی احتیاط لازم صورت گیرد.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: توصیه میشود از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها پرهیز شود و در طبیعتگردی و کوهنوردی، بهویژه صعود به ارتفاعات، به دلیل خطر رگبار، رعد و برق و صاعقه، نکات ایمنی رعایت شود. همچنین از چرای دام و کوچ عشایر در مناطق کوهستانی شمالی باید خودداری گردد.
