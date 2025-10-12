به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمالدینی با اشاره به وضعیت چندین روستای بلاتکلیف از جمله بونجی میکسی، بونجی لاتیدان و بونجی کرباسی با جمعیتی بالغ بر دو هزار نفر و بیش از ۵۰۰ خانوار، اعلام کرد: رفع ممنوعیت ارائه خدمات دولتی و تأمین اعتبارات لازم برای جابجایی و بهبود زیرساختهای این مناطق باید در اولویت قرار گیرد.
فرماندار جاسک با اشاره به همراهی صبورانه مردم این روستاها در مسیر اجرای پروژههای نفتی اظهار داشت: این همراهی نباید به بهانهای برای ایجاد محدودیت و منع خدمات تبدیل شود.
وی در پایان خواستار تصویب سریع مصوبات جلسات برنامهریزی و انتقال منع خدمات از مردم به دستگاههای وزارت نفت و شرکتهای وابسته شد تا اجرای پروژههای جابجایی و توسعه زیرساختها به سرعت آغاز و دغدغههای دیرینه مردم این روستاها هرچه سریعتر رفع شود.
نظر شما